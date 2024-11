Denunciaron que el pliego de licitación de la Hidrovía está hecho "de manera dirigida" para beneficiar al actual proveedor

"No leo el futuro, solamente leí el pliego: no va a haber oferentes alternativos que estén en condiciones de participar competitivamente. Esto viola algunos de los principios más básicos del derecho administrativo como el criterio de razonabilidad y de transparencia. No se ha cumplido nada de todo eso y le estamos por dar por 30 años o 60 de una manera dirigida y vaya a saber con qué connivencia el contrato más abultado a la empresa que está hoy en día ejerciendo ese servicio", alertó.

De esta manera, reiteró el pedido de reunión con los funcionarios en la Cámara baja, ya que finalizó el período de debate en comisiones, para "entender si esto no es lo que parece" y "ver de qué manera se puede esclarecer y eventualmente corregir para garantizar la competitividad en esto que es tan importante para el futuro exportador de Argentina".

"Queremos que la situación no escale, no solamente en este recinto sino judicialmente porque evidentemente hay muchos interesados en participar de esta obra que no van a tener otro camino que judicializar el tema. La Argentina no está para esperar más para la realización de estas obras", cerró Massot.

Massot Hidrovía

El Gobierno abrió el pliego de licitación para la Hidrovía

La semana pasada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció el comienzo de la privatización de la Hidrovía con un contrato a 30 años. La decisión fue luego ratificada en el Boletín Oficial.

De esta manera, la Vía Navegable Troncal volverá a ser de concesión privada, a riesgo empresario, y en el que el Estado ya no estará ligado a la gestión y el mantenimiento de la vía. Dicha licitación será llevada adelante por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, y se recibirán las ofertas hasta el 29 de enero de 2025.

Según se especifica en el modelo de contrato, se trata de una licitación por un plazo de 30 años, que ''permitirá una amplia participación de las empresas más importantes del orden mundial en términos de obras fluvio-marítimas''. Además, habrá fuertes exigencias que garanticen la trayectoria y capacidad técnica de las empresas que se presenten, así como su solvencia financiera.