Martín Menem aseguró que los audios filtrados son falsos: "Hay mucha inteligencia artificial atrás"

Menem aseguró que los audios difundidos "no son verdaderos".

" El audio no es verdadero . Yo tengo mil defectos, pero hay una virtud que yo sostengo y es la paciencia, la tranquilidad, la no violencia ", sostuvo el titular de la Cámara baja durante una entrevista en LN+.

En ese sentido, apuntó contra la oposición y consideró que "están buscando por dónde pegar". "Hasta a mi hijo le mostré el audio y me dijo: 'papá, esa no es tu voz'. No solamente hay audios. Hay videos, hay mucha inteligencia artificial atrás . El que me conoce sabe que lo único que no quiero es tener problemas dentro del recinto ", aclaró Menem.

Una de las críticas más fuertes contra el titular de Diputados tras el escándalo del audio llegó desde la propia bancada de La Libertad Avanza. Durante la sesión, Marcela Pagano pidió la palabra y lanzó: "Quisiera saber qué dice su audio que está circulando por los medios de comunicación". "Si usted me puede dar explicaciones a mi y a todo el pleno sería muy interesante, porque hacen alusión a la comisión de juicio político y usted aquí tiene facultades delegadas por este pleno, que también precisa explicaciones", agregó.

Según pudo chequear Ámbito, los audios son reales. Habrían sido enviados por el riojano el miércoles al grupo de WhatsApp “Difusión Bloque”, del que participan todos los diputados, salvo Pagano, “porque ella no quiere”. La intención del riojano no habría sido otra que tener un as bajo la manga ante la eventual necesidad de que los libertarios requieran “ganar tiempo”.

Escandaloso audio de Martín Menem previo a la sesión en Diputados

Mientras en la Cámara de Diputados comenzaba el debate por el DNU que habilita el endeudamiento con el FMI, en los medios de comunicación empezó a circular un audio filtrado de Martín Menem en el que les indica a los legisladores pertenecientes a La Libertad Avanza cómo deben comportarse en la sesión. En los mismos, puede escucharse al presidente de la Cámara diciendo: "En todo momento, cuatro personas nuestras sentadas para plantar una cuestión de privilegio".

"Que me discutan, yo les voy a decir que no. Que no es momento. Que discutan con el reglamento. Pero griten", indicaba Menem en los audios filtrados, los cuales intentó reproducir la diputada de Frente de Izquierda, Vanina Biasi, pero cortaron su micrófono al momento de hacerlo. Luego, acusó al audio de "conspirativo".

"Los quiero gritándome, a los gritos, puteando. Nada de algo pacífico eh", sentencia la grabación del presidente de la Cámara Baja. El diputado de Unión por la Patria, Germán Martínez, parafraseó las frases de Menem pero fue interrumpido por el mismo. Esto derivó en un tenso cruce entre ambos legisladores.