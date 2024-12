Diputados fueron al PAMI a reclamar por el cambio de régimen de medicamentos gratuitos

Tras la ausencia de la semana pasada tanto de Esteban Leguizamo -titular del PAMI- y Mario Lugones - ministro de Salud -, los miembros de la Comisión de Salud y Acción Social insistieron en la convocatoria a los funcionarios. Esta vez los diputados sí recibieron respuesta: el propio Leguizamo se disculpó de antemano porque no podría asistir ni tampoco recibirlos.

Monica Fein Pablo Yedlin PAMI.jpeg Los diputados Mónica Fein (Encuentro Federal) y Pablo Yedlin (Unión por la Patria) entregaron las inquietudes de la Comisión de Salud en el PAMI.

"Cumplimos como diputados; ahora esperamos que cumpla este gobierno porque son funcionarios y deben responder a los jubilados y a los legisladores" sostuvo Yedlin al entregar las preguntas. "Le planteamos que tienen que dar una respuesta a los jubilados porque han dejado a 5 millones de personas sin cobertura, lamentamos que no hayan asistido a la comisión", planteó Fein. "Como no fueron a la comisión a dar la cara, vinimos nosotros a pedir respuestas. No le vamos a soltar la mano a los jubilados y pensionados", añadió Zaracho.