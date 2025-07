El exabrupto de un dirigente de La Libertad Avanza sobre la dictadura: "Abrías el baúl y todavía olía a justicia"

Cabrera, quien en redes sociales se presenta posando con uniforme militar y junto a un avión de la Fuerza Aérea, emitió un descargo en Facebook tras la difusión del caso. Allí pidió disculpas, calificó su frase como “desafortunada” y aseguró que no tuvo intención de banalizar hechos trágicos: “Me arrepiento y lamento profundamente el impacto que pudo haber causado. Asumo la responsabilidad total de mis dichos” , señaló.

También sostuvo que se trató de un “exabrupto individual” que no representa a su equipo ni al espacio político. Al mismo tiempo, acusó a sectores políticos de utilizar sus palabras fuera de contexto con fines partidarios: “Se busca instalar una polémica mientras se ignoran problemas estructurales del distrito”, afirmó, y denunció deficiencias en salud, educación y servicios públicos en Punta Indio.

La controversia ocurre en medio del proceso de reorganización de LLA en la provincia de Buenos Aires, que recientemente oficializó su convergencia con el PRO de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre. Mientras tanto, el episodio volvió a poner en debate los límites del discurso político y el uso de símbolos vinculados a la represión ilegal.

Habló el dirigente de La Libertad Avanza reivindicó el uso del Falcon verde en la dictadura

En su descargo publicado en Facebook, Jorge Pablo Cabrera reconoció el impacto de sus palabras y asumió la responsabilidad por el exabrupto. “Durante esa emisión, pronuncié una frase desafortunada y fuera de lugar, por la cual quiero pedir públicamente mis más sinceras disculpas”, escribió. Y agregó: “Reconozco el error, me arrepiento y lamento profundamente el impacto que pudo generar en muchas personas. No fue mi intención ofender, herir ni banalizar hechos dolorosos de nuestra historia”.

Cabrera enfatizó que sus palabras no representan al espacio que conduce en Punta Indio ni a sus compañeros de trabajo: “Asumo la responsabilidad absoluta de mis dichos. Mi nombre es Pablo Cabrera, y soy el único responsable. Este exabrupto fue individual y no representa ni al equipo de trabajo, ni al espacio político, ni mucho menos a los vecinos que integran La Libertad Avanza Punta Indio”.

Además, cuestionó la viralización del fragmento radial, al sostener que fue utilizado con fines políticos: “Lamentablemente, el hecho fue sacado de contexto y usado con fines políticos, en una clara movida para desprestigiarme personalmente y atacar a nuestro espacio, que hoy se consolida como una alternativa fuerte en el distrito”.

En defensa de su trayectoria, recordó sus 37 años en la Armada Argentina, donde —según detalló— no recibió sanciones: “Siempre actué con honestidad, responsabilidad y compromiso con la patria. Quien me conoce, sabe que jamás avalaría ninguna forma de violencia ni autoritarismo”.

Cabrera también aprovechó el comunicado para denunciar una serie de problemáticas en Punta Indio que, a su juicio, son ignoradas por las autoridades locales. “Mientras se busca instalar una polémica en torno a una frase, se elige ignorar las graves denuncias que venimos realizando desde nuestro espacio”, afirmó. Entre ellas, enumeró “un hospital distrital sin terminar desde hace más de 12 años”, “el incendio y derrumbe de una escuela”, “escuelas con cloacas desbordadas” y “una deuda millonaria en el jardín maternal”.

En ese contexto, concluyó: “Desde La Libertad Avanza Punta Indio, no vamos a callarnos. No nos van a correr con operaciones ni con frases sacadas de contexto. Me hago responsable de mis errores, pero también de nuestras luchas”.

Finalmente, buscó desligarse de cualquier señalamiento vinculado a discursos de odio: “Defendemos los derechos humanos todos los días, no solo cuando conviene. Lo hicimos desde el primer momento con el joven de Verónica golpeado estando esposado. Porque esto también es violencia institucional y persecución política. Y de esto también se habla”.