El think tank del PRO apoya el rumbo económico pero advierte sobre los costos sociales del ajuste

A un año y medio del inicio de la gestión de La Libertad Avanza , el think tank del PRO publicó un nuevo balance sobre el rumbo económico. Reconocen logros en estabilidad , pero advierten por el deterioro del empleo , los ingresos y la ausencia de un presupuesto nacional .

informe.png El informe desprende datos económicos de la gestión actual en los últimos 18 meses.

Sin embargo, esa estabilidad tiene costos. Y para Pensar, esos costos se concentran en los sectores productivos y en la población más vulnerable. “Ya no nos preocupa cuánto va a costar la próxima compra del supermercado: lo sabemos. Pero también sabemos que trabajando más, cada vez alcanza para menos”, plantea la exgobernadora bonaerense.

En ese sentido, el informe subraya que las actividades más afectadas por el ajuste son justamente las que más empleo generan: la industria y la construcción. “No sorprende que el desempleo haya subido al 7,9% en el primer trimestre de 2025, ni que la informalidad laboral trepe al 42%”, indica.

El impacto del ajuste: caída del empleo, salarios y aumento de la informalidad laboral

Los datos sobre salarios también son preocupantes. Según el documento, el salario real cayó un 6%, y hasta un 12,6% si se toma en cuenta lo que le queda a una persona luego de pagar sus gastos fijos como expensas, servicios y transporte. “Todos somos un poco más pobres. Y algunos están mucho peor. Los jubilados, por ejemplo, cuyo ingreso cayó 4,7% desde diciembre de 2023, cuando ya estaban deprimidos. Y aunque se duplicó en términos reales la Asignación Universal por Hijo, los más pobres también vieron deteriorarse su ingreso real”, resume Vidal.

Desde Pensar, remarcan que acompañaron muchas de las medidas del Gobierno en el Congreso, “porque eran necesarias para evitar un colapso”, pero advierten que no puede prolongarse la lógica de emergencia. “Hace dos años que no se discute un presupuesto nacional en Argentina. El problema de cómo asignar recursos escasos no se resuelve con parches ni con decisiones discrecionales. Se resuelve con el presupuesto, que es la ley de leyes”, afirman.

Para la presidenta de Pensar, la falta de planificación fiscal y la ausencia de un debate institucional serio sobre el gasto “habilita improvisación, especulación electoral y conflictos de interés”. Y advierte: “Entre dejar que los ingresos de los jubilados sigan cayendo o volver a emitir sin control, hay un abanico de alternativas que deben discutirse sin fanatismos”.

“Asumamos que los sacrificios que se hicieron fueron necesarios para estabilizar la economía. Pero hay situaciones que son insostenibles en el tiempo y necesitan respuestas. Esas respuestas son posibles si salimos de los dilemas imposibles y encaramos un debate honesto sobre las prioridades de la Argentina”, plantea Vidal.

El informe de Pensar busca instalar una agenda post-estabilización que incluya políticas activas para el empleo, un marco fiscal debatido en el Congreso y un horizonte de desarrollo inclusivo. Aunque el PRO fue socio clave para aprobar parte del paquete económico oficialista, el tono del informe sugiere que el respaldo tiene límites.