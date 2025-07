Karina Milei rompió el silencio sobre la interna en LLA: "Quien cuestione el armado; está cuestionando al Presidente"

En medio de la interna - tras el cierre de listas bonaerense del pasado sábado -, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , rompió el silencio y respondió a las críticas por la lista de candidatos presentada para competir en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires: "Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá ".

Tras días de silencio - en la que fue blanco de las críticas - la hermana del presidente Javier Milei se refirió al cierre de listas a través de un comunicado en sus redes sociales. "Vinimos a poner fin a una era. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo".

Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo.



"La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa", explicó la secretaria general de la Presidencia.