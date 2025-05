El Gobierno explicó que la desregulación del uso de dólares no beneficiará la evasión impositiva

Luis Caputo Manuel Adorni.png Adorni explicó la medida desregulatoria de Luis Caputo. Archivo

La medida impulsada por Luis Caputo

Luis Caputo anunció este lunes la puesta en marcha de una desregulación para el uso de dólares para comprar electrodomésticos, autos, y casas que estará lista en las próximas semanas. "La idea es comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones", confirmó el titular de Hacienda.

De esta forma, tal como adelantó Ámbito, el Gobierno anunciaría medidas para fomentar el uso de los -según una estimación oficial- u$s200.000 millones guardados.

"Polémica va a generar siempre porque del otro lado tenés gente que quiere que al país le vaya mal", destacó Caputo, pero dijo que "la idea es comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones".

Utilizar dólares sin justificar origen de los fondos

La intención del Palacio de Hacienda es que parte de estos fondos puedan utilizarse para comprar bienes durables, como electrodomésticos o automóviles, inmuebles y, en general, todo tipo de bienes o activos sin restricciones. Esto es, sin tener que justificar ante ARCA el origen de los fondos.

En medios de la conducción económica se evalúa que el ingreso al circuito real de los dólares que los argentinos tienen atesorados daría un impulso adicional a la economía (que ya está creciendo a una tasa del 6% anual, según los cálculos del Ministerio de Economía).

En medios de la Casa Rosada también se señala que iniciativas como las que están en estudio están en línea con lo que viene sosteniendo el presidente, en el sentido de “posibilitar que los argentinos vuelvan a usar su dinero con libertad”.

Manuel Adorni habló sobre la salida del cepo y los precios

Respecto a la especulación de posibles aumentos en los precio es por la salida del Cepo, Adorni relató: "Los aumentos relacionados con la apertura del cepo volverán para atrás porque son infundados. Se pudrirá el producto o se fundirán".

"El levantamiento del cepo es un fundamento que rige al programa económico del Gobierno, pero no debía afectar la inflación ni aumentos en el tipo de cambio", adhirió.

"Trabajamos para que el levantamiento del cepo no sea algo traumático, no se dispare el dólar y los precios no vuelen por los aires. Sabíamos que el levantamiento no implicaba ningún riesgo. Se rechazan todas las listas de precios con aumentos", agregó el vocero.

Dólares Según adorni, la salida del Cepo no afectará el precio del dólar.

Luego explicó el movimiento de bandas: "Al no haber emisión ni mover la cantidad de dinero, si de un lado tenés pesos y del otro dólares, indefectiblemente si la cantidad de pesos no se mueve, el tipo de cambio va a estar dado por el movimiento en la cantidad de dólares de la economía".

"La banda de los mil se va a ir expandiendo a un ritmo del 1% mensual. Las dos bandas se van a ir expandiendo a ese ritmo. Esto va a implicar que la banda que busque el tipo de cambio sea la inferior, porque tiene un sustento técnico. No va a haber impacto en la inflación".

"No hay ninguna razón para que el dólar se dispare", remato el actual candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza.