El Gobierno oficializó la designación del hermano de Manuel Adorni en el Ministerio de Defensa

Lejos del discurso de la casta que depositó al oficialismo en Casa Rosada, el hermano de Adorni escaló posiciones dentro del Ministerio de Defensa, en donde trabaja desde el 26 de marzo de 2024, a poco más de 3 meses de que Javier Milei haya asumido como Presidente. En ese momento, el hermano del vocero presidencial fue designado como Titular de la Unidad de Auditoría Interna.

Designación hermano adorni.pdf

El contador público - egresado en la Universidad Nacional de La Plata - llegó a ese primer cargo en marzo de 2024 luego de haberse desempeñado como asesor de Petri en el área de control de procedimientos internos. Ahora, Francisco será uno de los directores del organismo.

El Instituto de Ayuda Financiera, creado en 1983, es el organismo que se encarga de gestionar los recursos destinados al pago de haberes de más de 300.000 retiros y pensiones del personal militar. El mismo es un régimen previsional especial que representa uno de los mayores niveles de gasto por beneficiario dentro del sistema público. También es el encargado de otorgar préstamos.

Más movimientos en Defensa

El Ministerio de Defensa atraviesa momentos de fuerte reconfiguración interna. En las últimas semanas, varios organismos bajo su órbita quedaron expuestos por situaciones irregulares, entre ellos la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que volvió a quedar acéfala tras la renuncia de su director, el segundo en abandonar el cargo en apenas siete meses.

La salida se produce a contramano de lo que había sostenido el propio ministro Petri durante su exposición ante la Cámara de Diputados el pasado 3 de junio, donde había asegurado que la conducción del IOSFA se mantendría sin cambios. En reemplazo, fue designada Bettina Surballe, exdirectora del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), hasta la llegada de Francisco Adorni.

Surballe asume en un contexto delicado: la obra social acumula una deuda estimada en $160.000 millones y recientemente recibió un auxilio financiero por parte del IAF, que giró alrededor de $40.000 millones. Con más de medio millón de afiliados, IOSFA se posiciona como la tercera obra social del país, detrás del PAMI y el IOMA.

En esa misma jornada en el Congreso, Petri también confirmó el cierre de la empresa estatal COVIARA, dedicada a la construcción de viviendas para la Armada. “El Ministerio de Defensa no está para construir viviendas”, sostuvo el funcionario. Según consignó el portal LPO, la firma arrastra una crisis estructural: cuenta con 38 empleados, quienes en muchos casos no perciben sus haberes con regularidad, no se les depositan los aportes patronales y la deuda con proveedores supera los $1.200 millones.