El mensaje de Yuyito González sobre el año de Javier Milei: "Orgullosa de este hombre"

Luego adelantó detalles de la celebración. “Hoy se conmemora, se festeja, va a haber un discurso por cadena nacional a las nueve de la noche, va a haber un coctel en la Rosada con el equipo de Milei para brindar por todo lo bueno, agradeciendo lo que pasó, todo lo que viene pasando y proyectando por supuesto la mejor de las esperanzas para lo que sigue”, dijo.

“Así que va a ser un momento muy muy lindo, muy emotivo y muy esperanzador, sobre todo. Con muchas ganas de que todo siga cada vez mejor”, cerró la conductora.

Días atrás, en paralelo a la cena de la CPAC Argentina, Milei y Yuyito González, junto a Karina Milei, asistieron al recital del cantautor argentino Andrés Calamaro.

El Jefe de Estado también estuvo acompañado por el jefe del Consejo de asesores, Demian Reidel, quién permaneció a su lado durante una parte del evento.

A principios de noviembre, el Presidente asistió al programa de televisión de su pareja en una señal de cable, donde hablaron de su relación amorosa y Milei terminó entonando dos canciones: "Libre", de Nino Bravo, y "Let it be me", de Elvis Presley.

El mandatario volvió al estudio donde conoció a la conductora en noviembre de 2023, cuando aún estaba en pareja con la humorista Fátima Flórez. En ese momento Milei aún no era presidente e incluso se encontraba en plena campaña.

Allí, hubo un intenso intercambio de elogios con la exvedette, quien expresó su primera impresión: "Un hombre muy apuesto e inteligente".