Yuyito González confirmó que Javier Milei volverá a su programa

No obstante, cuando en agosto confirmaron su romance, aclararon que no volvieron a tener contacto hasta que el presidente se separó de la imitadora.

" Preparate porque el lunes 4 estás acá en el estudio de Empezar el Día ", comenzó su anuncio González en su programa de este martes. A su vez, expresó su deseo respecto a la esperada nota: "Me encantaría que el gran público conozca aspectos de nuestro presidente, que no son los habituales, los que muestra siempre".

"Le voy a pedir soporte a varios de sus amigos y amigas. Gente que está con él en el equipo y que además tienen una hermosísima relación de amistad y confianza. Quiero mostrar un poco de eso", reveló sobre la preparación de la nota. "¿Está bien no? ¿No cierto que sí? Me gustaría. Vamos a ver qué me deja (contar) él y qué no me deja", concluyó.

La respuesta de Yuyito González a las declaraciones de Fátima Flórez

Luego de que Fátima haya dicho: "Soy muy respetuosa cuando una persona está en pareja. Para mí, no va eso de andar coqueteando, esas cosas raras no", Yuyito rompió el silencio en su programa Empezar el Día. Sin embargo, fue contundente al dejar el tema en el pasado. “No tengo la menor idea, no hablo del pasado. Estoy conectada con mi presente y el de mi pareja”, manifestó. Cuando un cronista le sugirió que ambas se reunieran a dialogar, González se mostró sorprendida y evitó profundizar en el asunto: “Chicos, hasta mañana. No vale la pena ni una respuesta”, concluyó.

Desde hace un tiempo, la conductora ha optado por no entrar en conflictos mediáticos con Florez. Según trascendió, habría recibido una solicitud del entorno presidencial para evitar mencionar a la imitadora. El periodista Ángel de Brito afirmó en LAM que “Yuyito recibió un pedido desde las altas esferas para no nombrar más a Fátima”.