Elecciones 2023 en Provincia de Buenos Aires: la madre de todas las batallas

Juntos por el Cambio

La coalición opositora buscará vencer en la provincia de Buenos Aires, un distrito electoral clave para apuntar a la presidencia. Este 13 de agosto, Juntos por el Cambio presentará dos fórmulas en su competencia interna:

Diego Santilli (diputado nacional) y Gustavo Posse (intendente de San Isidro ).

(diputado nacional) y (intendente de ). Néstor Grindetti (intendente de Lanús) y Miguel Fernández (intendente de Trenque Lauquen).

La Libertad Avanza

Como en casi todas las provincias, La Libertad Avanza presentará una lista única encabezada por Carolina Píparo (gobernadora) y Francisco Oneto (vicegobernador).

Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda, por su parte, replicará la modalidad nacional: Alejandro Bodart y Jimena Letieri pelearán electoralmente por un lugar contra Rubén “Pollo” Sobrero y Nathalia González Seligra.

Otras listas

Principios y Valores: Luis D’Elía y Fabiana Montoni

y Política Obrera: Pablo Busch y Eva Gutiérrez

y Nuevo MAS: Soledad Yapura y Jorge Ayala .

y . Libres del Sur: Silvia Saravia y Rodrigo Hernández

y Corriente de Pensamiento Bonaerense: Ernesto Ludueña y Paola Gómez.

y Política Abierta para la Integridad Social: Oscar Alva y Marina Guatta.

y Vocación Social: Pablo Vázquez y Lisa Macci.

y Todos por Buenos Aires: Damián Díaz y Nahir Gioberchio.

y Justicia y Dignidad Patriótica: Pablo Gobbi y Julio Archet.

y Celeste Provida : Ayelén Alancay y Raúl Magnasco.

y Frente Patriota Federal: Mario Guarnieri y Anabella Tenca.

y Movimiento de Integración Federal: Guillermo Baque y Andrea Campbell.

y Buenos Aires Primero: Sergio Braga y Graciela González.

y Unidad Social: José Canalda y Nancy Salvatierra.

y Frente Federal de Acción Solidaria de la Provincia de Buenos Aires : Jaime Contreras y Esteban Heboe.

y Confianza Pública: Antonio Juan Guerrero y Liliana Cataldi.

y Proyecto Joven: Rosendo Pedernera y Nélida Ríos.

Elecciones en la Provincia de Buenos Aires: ¿Cuántos votos se necesita para superar las PASO?

La Provincia de Buenos Aires, el distrito más populoso del país, cuenta con un total de 13.110.768 electores, representando el 36,6% del porcentaje electoral. Los partidos más poblados e influyentes electoralmente, según el Censo 2022, son La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, General Pueyrredón y Quilmes.

Es por ello que para alcanzar superar las PASO en la Provincia de Buenos Aires se deben alcanzar los 196.662 votos. Esa barrera bonaerense del 1,5% representa menos de la cantidad de habitantes (no necesariamente electores) del partido de Ezeiza (203.283) o casi un décimo de los vecinos de La Matanza (1.837.774). Solo en en el Gran Buenos Aires hay 10.865.182 habitantes.

Elecciones 2023: cómo consultar el padrón electoral en provincia de Buenos Aires

Para consultar tus datos en el padrón, deberás ingresar a la página web de la Cámara Nacional Electoral, donde se te pedirá la información necesaria: Documento, Género, Distrito y texto verificador. Además, la consulta cuenta con un apartado de reclamos en caso de que los datos no sean correctos.

Además, la Cámara Nacional Electoral ya habilitó las consultas telefónicas al 0800-999-7237 para dudas respecto al proceso electoral. A la hora de ingresar el número, se te pedirá que especifiques Documento Nacional de Identidad (DNI) y género, y se brindará la información requerida al elector.

¿Qué pasa si no figuro en el padrón?

Bajo ningún concepto se admite el voto de alguien que no figure inscripto en el padrón electoral de la mesa. La publicación del padrón definitivo para las PASO de las Elecciones 2023 expuso la situación de muchos votantes que no se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Electores. La Cámara Nacional Electoral (CNE), dispuso un plazo para realizar esos reclamos, y ese período ya venció por lo que, quienes no figuren en el padrón definitivo, no podrán emitir su voto.

Según el artículo 33 del Código Nacional Electoral, los votantes “estarán facultados para pedir, hasta veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores y omisiones existentes en el padrón”. “Ello podrá hacerse personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, en forma gratuita, y los jueces dispondrán se tome nota de las rectificaciones e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del juzgado, y en los que deben remitir para la elección al presidente del comicio”, continúa.

Qué documento es válido para votar

Según la Dirección Nacional Electoral (DNI), ente dependiente del Ministerio del Interior y organizador oficial de las Elecciones 2023 en Argentina, son 5 los documentos válidos para votar:

DNI libreta verde y libreta celeste

y DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)

(incluso el que dice “no válido para votar”) Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

La página oficial del Gobierno establece que "se vota con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Si concurrís a votar con un documento anterior al que consta en el padrón, no podrás votar. El DNI en el celular no es válido para votar". Además, se aclara que no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite.

En Argentina, el sufragio es de carácter obligatorio y el artículo 125 del código electoral establece los montos económicos que deberán pagar las personas en caso de ausentarse para la votación: "Se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500) al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección". El monto, a su vez, dependerá de la cantidad de infracciones.

¿En qué casos estoy exceptuado de asistir a votar?

Quienes no concurran a votar tienen que justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. De lo contrario, deben pagar una multa. Hasta tanto no se abone esa falta, los ciudadanos quedan registrados como infractores.

Por su parte, las personas de entre 16 y 17 años y los mayores de 70 no reciben penalidades en el caso de no participar de los comicios.

Quiénes están excluidos del Registro Nacional de Electores

Aquellas personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde tiene que votar: deberá justificar ante la autoridad policial más próxima que esa situación obedece a motivos razonables.

Están excluidos de ir a votar quienes: