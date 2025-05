Legislatura porteña: la oposición le reclamó información a Jorge Macri sobre el estado "real" del subte F

La legisladora Rebeca Fleitas, de La Libertad Avanza, presentó un pedido de informes al Ejecutivo para que brinde detalles sobre el estado del proyecto. Además, reclamaron datos sobre el gasto en publicidad, en medio de la campaña electoral. La obra aún no se licitó.

En plena campaña electoral, legisladores de La Libertad Avanza (LLA) , Unión por la Patria (UP) y del larretismo firmaron un dictamen de comisión en la Legislatura porteña para exigirle al gobierno de Jorge Macri que brinde información sobre el estado de situación del proyecto de construcción de la línea F de subte . Sin novedades sobre los pliegos, desde la oposición acusan al oficialismo de hacer un uso "electoralista" de la iniciativa, a días de las elecciones del 18 de mayo.

En febrero pasado, en el marco de plan de movilidad, el jefe de Gobierno anunció el desarrollo del sexto subterráneo porteño, el cual, de acuerdo al render oficial, tendrá once estaciones y conectará la zona norte con el sur de la Capital Federal. "Lanzamos la licitación para una nueva línea de subte, la línea F. Probablemente la línea más importante de las que queda por desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires ", afirmó.

Pasaron tres meses de aquel momento y, mientras la administración porteña publicita el nuevo subterráneo como un hito de gestión en medio de la campaña, la oposición salió a plantar cara ante el PRO a través de un pedido de informes para que se despejen las dudas y se ponga en conocimiento al Poder Legislativo sobre una serie de detalles fundamentales del proyecto, en particular, sobre partidas presupuestarias, pliegos y licitaciones.

La Libertad Avanza, el peronismo y larretistas piden información sobre el subte F a Jorge Macri

La libertaria Rebeca Fleitas, autora de la iniciativa y presidenta de la Comisión de Obras y Servicio Público, presentó esta tarde el proyecto de resolución para solicitar al gobierno de Macri que brinde información vinculada con diversas etapas relativas a la construcción de la nueva línea. El dictamen fue acompañado la jefa del bloque de LLA, Pilar Ramírez, y por los legisladores del peronismo, Juan Manuel Valdés, MaiaDaer y Claudio Ferreño. Además, contó con el apoyo del representante del larretismo, Claudio Romero, y de Confianza Pública, Sebastián Nagata.

Los bloques opositores señalaron que, por el momento, no se ha enviado a la Legislatura las partidas presupuestarias pertinentes para avanzar con las obras, un requerimiento legal por el que deberá pasar el Gobierno, y requirieron al Ejecutivo que en los próximos 30 días de a conocer la fecha prevista para el llamado a licitación de la construcción y la adjudicación de obras, si existiere. Además, solicitaron que se expliquen los criterios utilizados para haber seleccionado el proyecto de construcción del subte F por sobre las restantes líneas contempladas en la Ley 670.

En cuanto a los desembolsos que deberá afrontar el erario porteño, pidieron que se comunique "el Presupuesto estimado para la realización de las obras y cómo se financiará". Y que se especifique si está previsto realizarla "a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), a través del sistema PPP (Participación Público Privada) o algún otro".

Durante el debate en comisión también se planteó la discusión sobre el uso publicitario de la línea F. Ante ello, el proyecto reclamó al macrismo que fundamente la autorización de la publicidad en medios de comunicación y en la vía pública "en virtud de que la obra aún se encuentra en la etapa de proyecto". Además, pidieron que se aclare si realizarán nuevos desembolsos en materia de publicidad y, en caso de ser así, que especifique el presupuesto previsto para ello.

rebeca fleitas lla.jpg Rebeca Fleitas, legisladora de La Libertad Avanza.

En diálogo con Ámbito, Fleitas remarcó que el objetivo de pedido de informes impulsado por el bloque libertario es "exigir transparencia sobre el estado real del proyecto" dado que se desconocen detalles importantes de la iniciativa. "El proyecto no avanzó en las etapas iniciales, como lo es la elaboración de los pliegos y el llamado a licitación para las empresas, y tampoco conocemos el presupuesto estimado para la realización de las obras ni cómo se financiarán", dijo

Además, planteó que, luego de tres meses de haberse anunciado, el gobierno de Macri aún no informó tampoco los mecanismos de financiación de la mega obra. "No sabemos si se realizará a través de fondos privados, públicos o mediante deuda", cuestionó.

La legisladora libertaria, que buscará renovar su banca en las elecciones del 18 de mayo, no dudó en emparentar la iniciativa con la campaña electoral. "Desde LLA, creemos que se trata sólo de un anuncio electoralista del Gobierno de la Ciudad para engañar al electorado", dijo, debido a que, entre otras cosas, el oficialismo estima que el primer tramo de la Línea F quedaría inaugurado recién en 2031.

Por otro lado, criticó que hasta el momento no se tiene constancia de cuánto desembolsó el gobierno en difundir en internet y en la vía pública una obra que aún no comenzó y de la que no se sabe cuándo iniciará. "Los ciudadanos deben saber cuánto lleva gastado el PRO en publicidad en distintos medios de comunicación y en la vía pública en virtud de que la obra aún se encuentra en etapa de proyecto", continuó y remató: "Los porteños estamos financiando el sueño húmedo del PRO que se desespera por mostrar gestión en época electoral, pero lo cierto es que la construcción de la línea F fue aprobada por la Ley N°670 hace más de veinte años y anunciada en numerosas ocasiones".

Durante el debate en la comisión, Romero coincidió en el reclamo libertario sobre el gasto en publicidad. "Es una línea que ya se ha publicitado. Al menos queremos saber lo que llevan gastado en publicidad, en afichería, en cartelería, etc", remarcó.

juan manuel valdes.jpg Juan Manuel Valdés, legislador de Unión por la Patria.

El peronismo, crítico del oficialismo libertario a nivel nacional y de la gestión macrista en la Ciudad, se sumó a la iniciativa de la legisladora de LLA para reclamar a Jorge Macri por mayores precisión sobre la obra. El legislador Valdés, uno de los firmantes del proyecto, habló con este medio y calificó a la línea F como "una promesa incumplida del PRO desde que gobiernan" que, una vez más, "vuelven a anunciarla en años electorales".

Respecto al dictamen, remarcó que el objetivo es "saber cuándo se va a empezar la obra", dado que fue anunciada "pero no empezaron a construir ni un metro de túnel". Asimismo, cuestionó que después de 18 años, la gestión del PRO "tampoco terminó la línea H que debería llegar a Pompeya y Retiro". "Queremos saber por qué la Ciudad está empapelada con un render que no existe y cuándo vamos a poder contar los porteños con una línea de subte tan necesaria”, cerró.