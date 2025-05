Paula Oliveto, candidata de la Coalición Cívica: "El PRO y LLA usan a los porteños para dirimir sus conflictos de poder"

En caso de acceder a una banca, la principal cabeza de lista de la CC-ARI volvería a la Legislatura porteña, donde estuvo entre 2013 y 2017. Anteriormente, ocupó el cargo de Auditora de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2013. "Mi praxis es en auditoría. Yo te miro una licitación y sé dónde está la trampa, dónde está la fuga. Ahora estoy revisando todas las licitaciones. Ahí voy a poner el foco. La Legislatura no solo saca leyes, sino que también controla al poder", sentenció.

Periodista: ¿Qué la impulsó a competir por una banca en la Legislatura?

Paula Oliveto: La necesidad de representar a los vecinos en una Legislatura que nadie sabe qué está haciendo. Funciona puertas para adentro y está muy debilitada en cuanto a la representación popular. Faltan voces. Por eso decidimos ir la competencia. Después pasó lo que pasó y ahora hay 17 candidatos, ministros en las listas y gente como Silvia Lospennato, que tenía dos años de mandato por la Provincia y viene a postularse por la Capital. Todo este enchastre reforzó nuestra idea de ser coherentes. Es un desafío que aceptamos con mucha fuerza y con mucha fe.

P.: ¿Cómo definiría a la gestión actual de la Ciudad?

P.O.: Deslucida. Es como si se hubiese detenido. El último mes, como se acercan las elecciones, dio la sensación de que estuvieron reforzando la recolección de basura y empezaron a trabajar un poco mejor. Sin embargo, eso habla de una gestión en la que no hay planificación y que trabaja para ganar una elección. La pregunta es: si ahora lo mejoraste por las elecciones ¿por qué no lo hiciste antes? Cuando termine la votación, los vecinos van a volver a tener el mismo servicio deficiente en seguridad, basura, transporte, etc.

P.: ¿Eso fue lo que alejó a la Coalición Cívica del PRO?

P.O.: Lo que nos alejó del PRO es que intentaron y sigue intentando hacer una alianza con La Libertad Avanza. El jefe de Gobierno, que llegó a donde está, entre otras cosas, porque la Coalición Cívica lo acompañó, decidió que su marco de alianzas fuera otro. En lo personal, hay un antes y un después cuando el PRO, y figuras a la que les tengo respeto, como María Eugenia Vidal o Silvia Lospennato, no acompañaron el 8% de aumento a los jubilados.

P.: ¿Se sintió decepcionada?

P.O.: Para mí fue una decepción muy grande. Además, después fueron a comer a Olivos para festejar que los jubilados seguían cobrando la nada misma. En la plataforma de Juntos por el Cambio, ayudar al adulto mayor era central. Que se callaran en eso o que se callen sobre lo que está ocurriendo con los medicamentos del PAMI, a mí me produce una gran decepción. Digo Vidal y Lospennato porque son las que están a cargo de la campaña de la Ciudad. La decepción mía es con el PRO en general. Por la relación que tenía con Milei en ese momento, creo que Mauricio Macri podría haber hecho mucho para que los jubilados recuperaran ese 8% que les sacaron, que no generaba un desajuste en las cuentas y que hubiese sido muy bueno que los jubilados lo tuvieran.

P.: ¿Y por qué cree que no lo hizo?

P.O.: Porque querían quedar bien. Ellos tienen un problema con el poder y el poder siempre está del lado de los que tienen votos o que tienen el apoyo de la opinión pública, en un determinado momento. Si te manejas por encuestas o por poder, y no te no te manejas por valores, te vas desdibujando. Eso es lo que le está pasando al PRO. Es una fuerza política importante, con personas muy valiosas, que gobiernan la Ciudad e intendencias muy importantes, que terminaron mendigando entrar en las listas de La Libertad Avanza.

P.: ¿Siente que la Libertad Avanza le corrió la agenda el PRO?

P.O.: Yo creo que Milei fue muy vivo. Lo usó a Sergio Massa para dejar atrás a Juntos por el Cambio y después lo usó a Macri para que le diera gobernabilidad, lo ayudara con fiscales y le diera la confianza de que iba a tener a un equipo atrás. Finalmente, lo desdibujó. Ahora le está cooptando dirigentes de a uno y la lista continúa. Creo que Milei tiene muy estudiado el libro de Maquiavelo.

P.: ¿Ese acercamiento del PRO a LLA fue lo que terminó de romper Juntos por el Cambio en CABA?

P.O.: Sí. Hablo por nosotros igualmente. Con este enchastre no tenemos ni queremos tener nada que ver. Además el PRO se atomizó en tres, con (Patricia) Bullrich, Macri y (Horacio) Rodríguez Larreta. Todo está atomizado. Del otro lado también. Hay candidaturas que van a ser testimoniales y otras que van a usar al Estado para su campaña, lo que es una vergüenza. Ahí no queremos estar. Si la Coalición Cívica hubiese hecho lo que el poder quería, hubiésemos ido al acuerdo con Néstor Kirchner de los radicales de la transversalidad o nos hubiésemos deprimido y abandonado cuando sacamos el 1,8%. Sabemos que la coherencia histórica que tenemos es lo que nos genera vigencia. Cuando pasan circunstancias terribles, ahí siempre aparece una denuncia de la CC o un proyecto ley. Nosotros somos frentistas y no obstruccionistas. Sin embargo, lo que esperamos del otro es que tengan palabra y que no la cambien para quedar bien con el poder de turno.

P.: La Coalición Cívica integra el interbloque Vamos por Más junto al PRO en la Legislatura ¿se va a sostener luego de las elecciones?

P.O.: Tenemos un interbloque porque el contrato electoral se cumple. La gente votó un equipo y tiene que continuar hasta el 10 de diciembre. Después, soy de la idea de que la Coalición Cívica tenga su identidad y acompañe al jefe de Gobierno en lo que en lo que tenga que ver con beneficiar a los vecinos y le ponga límite y observe todo aquello que está mal. Mi praxis es en auditoría. Yo te miro una licitación y sé dónde está la trampa, dónde está la fuga. Ahora estoy revisando todas las licitaciones y ahí voy a estar poniendo el foco. La Legislatura no solo saca leyes, sino que también controla al poder.

P.: Respecto a los problemas que hoy tienen los vecinos, ¿cuáles cree que deberían resolverse con más urgencia?

P.O.: Higiene Urbana es uno. Hay un claro incumplimiento al contrato que fue prorrogado, sin licitación, hasta el 2028. Los vecinos pagan entre el 5 y el 6% del Presupuesto por un servicio que no está. Hay partidas que se usan para otras cosas, que tienen que ver más con la política que con la limpieza. Si pagamos tanto, lo más razonable es que el servicio se preste bien o que le apliquen multas a las empresas. Después está el tema del transporte. La conectividad es muy mala y se hicieron muy pocos kilómetros de subte. Ahí hay también otra concesión para ver. Otra cuestión es la de los colectivos que están bajando las frecuencias. Ahora tenemos la posibilidad de trabajar ese tema porque se transfirieron líneas a la Ciudad de Buenos Aires.

P.: ¿Está a favor de la línea F de subte que anunció Jorge Macri?

P.O.: El anuncio de la línea F aparece cada vez que hay elecciones. Te diría que es incluso mentiroso hablar de eso cuando no está ni el proyecto, ni el presupuesto, ni la licitación.

paula oliveto cc.jpg

P.: Hablaba de su preocupación por los jubilados, ¿qué propuesta tiene para ellos?

P.O.: CABA tiene muchos jubilados, de los cuales 200.000 están en situaciones de vulnerabilidad. Hay que trabajar muy fuerte sobre eso, con programas que tengan fondos. Hoy el impacto de las políticas en tercera edad es muy bajo. Ahora proponen extender la exención del ABL para más jubilados, pero tiene que ser distinto el sistema, mucho más ágil y el vecino tiene que saber cómo hacer para acceder. También propongo trabajar el tema de la soledad y de darles seguridad alimentaria y de medicamentos. También sufren la inseguridad, una preocupación que afecta a toda la sociedad. Eso hay que atenderlo también. La gente tiene un buen concepto de la Policía de la Ciudad, pero hoy tenés agentes cuidando presos y no en la calle.

P.: ¿A qué se debe?

P.O.: Es por la pelea de Patricia (Bullrich) con Jorge (Macri), de Jorge con Patricia, de Milei con (Mauricio) Macri, de Macri con el mundo. La realidad es que hay asesinos o violadores a dos puertas de la casa de nuestros vecinos. Hay que trabajar. No solo se resuelve con Marco Paz. Necesitamos más lugares para alojar detenidos. Una de las líneas a trabajar es en un reclamo para que (Axel) Kicillof se haga cargo de mejorar los servicios en la provincia de Buenos Aires porque nos está costando mucho sostener la infraestructura en la Ciudad por la deficiente gestión en la Provincia y los vecinos están cansados de no poder conseguir turnos en los hospitales. Lo mismo con la seguridad. Hay que trabajar en conjunto, no agredirnos porque no suma. Además, estamos impulsando la ley de reforma de la salud mental porque una de cada cuatro personas tiene problemas de salud mental, depresión, ansiedad, consumo problemático de sustancias o adicciones. Hay que darle la posibilidad de que inicien un tratamiento, accedan a los medicamentos y también acompañar mucho a las familias que se sienten muy solas.

P.: Hay proyectos que requieren de una importante intervención del Estado, ¿ve la posibilidad de dialogar con La Libertad Avanza para construir consenso?

P.O.: Yo voy a dialogar hasta con las piedras para que las leyes buenas salgan. Un legislador tiene que dialogar y buscar los consensos para que avancen los proyectos. Yo no creo que el que piensa distinto a mí sea un enemigo. Tal vez juntos podemos encontrar soluciones.

P.: ¿Vivienda está en el foco de atención de la Coalición Cívica?

P.O.: Sí, por supuesto. Creo que el Banco Ciudad tiene que tener una línea de crédito más accesible. Debe ser un banco de mayor fomento a las PyMEs y a las viviendas. Una de las propuestas es revalorizar el Microcentro. Eso va a dar mayor accesibilidad a viviendas a muchos jóvenes. De todas formas, también hay que decir que es muy difícil hablar de un plan de vivienda cuando la mayoría de los jóvenes ganan sueldos promedio de $700.000. Es necesario que eso sea acompañado con un aumento de la formalidad en el empleo porque mayoritariamente a los vecinos les cuesta acceder a líneas de crédito porque tienen sueldos muy bajos o porque parte o todo el salario lo cobran en negro. Estamos estudiando el tema de las viviendas asequibles que se ofrecen en otras partes del mundo. Hay que pensarlo bien para que no sea una promesa y sea una realidad.

P.: ¿Podría ser un proyecto para la zona sur de la de la ciudad?

P.O.: Yo vivo en Mataderos. Lo que se hizo fue, de alguna manera, urbanizar villas. El único plan que yo veo claro en la zona sur para clase trabajadora, clase media, es la Villa Olímpica. Ahí se hicieron departamentos y no hay problemas de vecindad, pero está claro que la zona sur necesita su desarrollo para que se la vea. Tenemos los mismos derechos que otras zonas, pero como hay baja densidad poblacional, entonces hay servicios que no llegan porque no los van a votar. Lo sentís eso, lo sentís en nuestras plazas, en los servicios que tenemos, en el transporte, en las vacantes al secundario. Se avanzó, sí, pero falta. No es arreglar una placita o pintarla, es que tu hijo no esté dos horas arriba de un colectivo para ir a la facultad y que cuando salga a las 11 de la noche no estés con miedo de que no llegue. O que las calles sean una boca de lobo. La Ciudad, que parece tan hermosa, en algunas zonas se vuelve hostil. Quiero ponerle voz a eso.

P.: ¿Cree que el desdoblamiento está permitiendo discutir esos temas u otros como la autonomía?

P.O.: El desdoblamiento lo que hizo fue convertir la campaña en una interna cielo abierto entre la familia Macri y la familia Milei para ver quién llega en mejores condiciones a tener la lapicera en octubre. Están usando a los porteños para dirimir sus conflictos de poder. Yo quiero la autonomía. Soy autora de un montón de proyectos y miembro informante del traspaso de muchos de los delitos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, pero los temas que estuvimos hablando en esta entrevista no están en sus agendas, porque ninguno de ellos vive la realidad del vecino común de la Ciudad.

P.: ¿Le preocupa una victoria libertaria o del kirchnerismo?

P.O.: A mí no me preocupa. Que la Legislatura tenga distintas expresiones y que no sea una escribanía, va a ayudar a que salgan mejores leyes. Siempre que los gobiernos tuvieron escribanías salieron medidas impopulares. La fragmentación va a obligar al Gobierno de la Ciudad a buscar consensos para sacar leyes. Creo que eso es muy sano para la democracia.

P.: ¿Qué lugar viene a ocupar Horacio Rodríguez Larreta dentro de esa fragmentación?

P.O.: Tengo buena relación con Horacio. Lo quiero, como quiero a mucha gente que estuvo en Juntos por el Cambio, porque después de tantos años te hacías amigos. Sin embargo, creo que él no está pensado en términos de la construcción de un proyecto colectivo, sino en una revancha personal. Con nosotros, eso impidió cualquier tipo de acercamiento. Igualmente, a futuro, eso se hace camino al andar. Seguramente en 2027 todos tendremos que buscar la forma de darle una respuesta a los argentinos y a los porteños. Mientras tanto, ahora estaban todos mirando las elecciones de octubre y quién conducía el proceso y no ven lo que está pasando. No están viendo la realidad de las casas y lo que viven los vecinos. Los problemas de los vecinos son mucho más urgentes.

P.: ¿Tampoco hubo un acercamiento con el radicalismo?

P.O.: No, porque no queda claro quién es el radicalismo. ¿El radicalismo que va a la lista de Lospennato, que lleva gente que lleva radicales que militan con (Daniel) Angelici? ¿O el radicalismo de la lista de Lula Levy, que lleva gente de Emiliano Yacobitti y compañía? No me queda claro quién es el radicalismo hoy. Pareciera que están en una etapa de renovación.

paula oliveto coalición cívica.jpg

P.: Le pido una definición de algunos de los candidatos, por ejemplo, Silvia Lospennato...

P.O.: Alguien que está en un lugar en el que no quiere estar. Es una diputada que hace muchos años representa a la provincia de Buenos Aires. Sabe que lo que está haciendo no está bien.

P.: ¿El vocero Manuel Adorni?

P.O.: Si no fuera casta, tendría que haber pedido licencia. No es compatible estar al lado del Presidente, subirse un avión a Roma, estar a cargo de los medios públicos y ser candidato en la Ciudad. Lo que está haciendo es lo que hizo la casta toda la vida: usar los bienes del Estado para hacer campaña.

P.: ¿Leandro Santoro?

P.O.: Una persona con discurso radical, que tiene en la lista un montón de personas que no pueden explicar su historia, su patrimonio. Está en un espacio político que nunca pidió disculpas ni reflexionó sobre el robo que el kirchnerismo les hizo a los argentinos. Es parte de ese armado, lamentablemente.

P.: ¿Ramiro Marra?

P.O.: Está muy preocupado en sus redes sociales y muy poco preocupado en sacar leyes en todos estos años que fue legislador. Ahora promete cosas impracticables y no le interesan los vecinos. Solo le interesan los likes. No tiene proyectos presentados.

P.: ¿Cómo se ve el 19 de mayo?

P.O.: Yo me veo contenta porque mantuve la coherencia de mi espacio y voy a disfrutar mucho con mi familia después. Voy a descansar, voy a dormir las horas que no puedo dormir, voy a ir a buscar a mi hijo al colegio y me voy a anotar en una clase de canto. También voy a seguir trabajando en el parlamento y a sentarme con mi equipo a trabajar en algunos proyectos sobre cuota alimentaria, en el que estamos haciendo una investigación de campo muy buena.

P.: ¿Qué le diría a un porteño que, ante tantos candidatos, no sabe a quién votar?

P.O.: Que yo siempre defendí esta Ciudad cuando el kirchnerismo le sacaba los fondos y nos agredían. Nací y vivo acá. Mis hijos viven acá. Somos parte de esta Ciudad. Les diría que confíen en mí, en nuestra lista, que nosotros nunca los traicionamos, nunca nos doblegamos, nunca nos compraron y somos los únicos que denunciaron al poder.