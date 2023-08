Elecciones 2023: voto en blanco y ausentismo, ¿cuánto impactará en las PASO?

En diálogo con Ámbito, Pedro Buttazzoni, consultor político y director de Droit Consultores, aseguró que “estamos ante un escenario de desencanto y desilusión con la política y el sistema político”, algo que sucede “independientemente del color político, ya que no podemos asignar el fracaso a un espacio político en particular”, agregó.

“Tenemos una ciudadanía totalmente apática porque siente que la política no le resuelve ninguno de los problemas. Argentina arrastra una recesión económica desde 2011, con problemas de crecimiento, inflación y pobreza, entonces la política al no haber tenido resultados económicos y sociales ha generado un descontento, descreimiento y apatía en la sociedad que impacta en este momento electoral”, explicó Buttazzoni.

elecciones votacion padron urnas.jpg Elecciones 2023.

Por su parte, el politólogo e integrante del Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICaD), Facundo Cruz, cree que esa caída en la participación está lejos de ser “una crisis de representación ni enojo ni descontento”, sino que es consecuencia de “un proceso político que se viene dando hace tiempo, de cada década que pasa, donde la participación electoral va cayendo entre 5 y 10 puntos”. “No creo que haya que pensar en un desencanto por una crisis de representación”, remarcó en diálogo con este medio.

Federico González, analista político de Federico González y Asociados, manifestó ante este escenario de decepción con la política que “el desencanto es un fenómeno que está sobredimensionado. Tiene una retórica que no es acorde con el incremento real de la abstención. Es algo endémico y propio a la política esa desilusión”.

Elecciones 2023: el fenómeno del desencanto en comicios provinciales

En lo que va de elecciones de 2023, hubo 18 elecciones provinciales, donde la foto mostró que en los comicios realizados, hay un horizonte que augura posiblemente un escenario similar para las PASO nacionales de este domingo.

La participación en Santa Fe fue del 60,6%; en Chaco, del 62,9%; en Mendoza, del 66,3%; en Río Negro, del 68,2%; en Córdoba, del 68,2%; en San Juan, del 69,5%; y en Salta, del 69,5%. Otro dato: salvo en Tierra del Fuego, Tucumán y San Luis, en el resto de las provincias el nivel de ausentismo creció respecto a los comicios de 2019.

Además la mayoría de los distritos aumentó significativamente el volumen del voto en blanco, que también puede interpretarse como parte de ese “hartazgo” y desencanto con los políticos. Por ejemplo, en Mendoza la suma de votos en blanco y nulos pasó de 71.996 (en 2019) a 124.343 (en 2023). Y en Jujuy el salto fue aún mayor y pasó de 13.303 en 2019 a 53.001, en 2023.

urnas elecciones.jpg Elecciones 2023.

La elección en Ciudad de Córdoba es otro caso testigo: la participación llegó al 60,2%, su nivel más bajo desde 1983. “Creo que hay un desencanto resignado, no hay un fervor de salir a romper con todo como ocurrió en 2001, no hay un “que se vayan todos”. No es un desencanto que se traduzca en hechos”, dijo González respecto al tipo de desencanto, la forma en que la ciudadanía lo expresa.

En esa línea, hizo foco en situaciones que en lo particular afectaron los comicios provinciales. “En San Juan fue anómalo por la cuestión institucional con el fallo de la Corte Suprema. En Córdoba hubo un guiño donde la autoridad fue flexible para quienes no quisieron ir a votar, En Chaco la elección fue impactada al caso Cecilia, o en Chubut hubo un temporal climático. No es que no exista el fenómeno pero es exagerado. Creo que en 2001 fue un fenómeno mucho mayor el voto en blanco”, planteó el analista a este medio.

“Las elecciones provinciales muestran una foto provincial y la nacional la vamos a tener este domingo y con la elección general de octubre y un eventual balotaje”, aclaró Cruz, en la distinción entre el escenario electoral de las provincias y en el ámbito nacional.

Para Buttazzoni, “hoy el votante más desencantado es el de Unión por la Patria, un votante que ha confiado en Alberto Fernández y Cristina Kirchner en 2019, que le dio una nueva oportunidad al peronismo y no ha encontrado respuesta”, aseguró. En ese sentido, se observa que “los niveles sociales más bajos son los que están mostrando niveles más altos de apatía y ausentismo, han perdido toda esperanza porque sienten que han traicionado ese contrato electoral”, planteó. Sin embargo, “la apatía tiene ciertas características transversales en todos los espacios políticos, sobre todo en los sectores de clase media”, advirtió.

elecciones-urnas.jpg

PASO: los principales candidatos salieron a "pedir el voto" de la ciudadanía

En las últimas semanas, los principales candidatos salieron a pedir el voto, advirtiendo que el mensaje de alejamiento de la ciudadanía con la política es un fenómeno no menor. “Todos los políticos salieron a pedir el voto porque a ninguno le conviene que la participación sea baja, ninguno se beneficia con eso”, expresó Facundo Cruz. “Hoy nadie está buscando capitalizar la abstención electoral, como un capital político central, incluso candidatos antisistema como Javier Milei”, remarcó.

“Todos los candidatos salen a pedir el voto. Esto se llama el voto suplicante, es decir, convocan a las urnas a la ciudadanía. Es algo de sentido común”, coincidió Federico González, al mismo tiempo que destacó que “Milei puede ser anticasta pero no tonto y como cualquier candidato sale a buscar votos”, algo que dejó de manifiesto la semana pasada cuando el precandidato presidencial de Libertad Avanza publicó mensajes en Twitter al electorado a participar.

Por su parte, Pedro Buttazzoni destacó que una parte del fenómeno del desencanto y la bronca es en el sector de los jóvenes. “La política no está interpelando a la juventud, no está teniendo respuesta para los jóvenes. Muestra una fuerte apatía hacia el momento electoral, sobre todo los jóvenes de menos de 25 años”, observó.

El caso del votante de Milei, como fenómeno de las Elecciones 2023, es un claro ejemplo de la apatía y el desencanto. “Él ha construido su identidad desde lo disruptivo. Milei crece a partir de la diferencia, no a partir de parecerse a los otros”, subrayó. “Observamos algo interesante en el votante de Milei, que no necesariamente coincide con su ideología, sino que más bien expresa bronca hacia la política tradicional, porque es descreído, está descontento, desilusionada y ven en el precandidato liberal algo totalmente diferente al resto”, manifestó.