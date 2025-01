Elecciones 2025: La Libertad Avanza ya tiene nombres en danza de cara a las legislativas

El nuevo año recién comienza y todavía resta mucho para definir la lista de nombres propios de cara a las elecciones legislativas . No obstante, en el oficialismo consideran que algunos referentes libertarios se ganaron un lugar por mérito, buena imagen o simplemente -aunque no es menor- por lograr la confianza del tándem Javier y Karina Milei .

“Nosotros estamos acá, y el que no, no lo está, para empujar la agenda del Presidente”, dijo en una de sus habituales conferencias de prensa. “Si la agenda me pone en un lugar sea como candidato o estando en mi casa, o donde sea, estoy, así será”, añadió consciente de la buena imagen que cosecha en las encuestas.

Manuel Adorni Voceria Presidencial Gobierno - Casa Rosada - Adorni Manuel Adorni, posible candidato para estas elecciones. Mariano Fuchila

Otro de los apellidos que suenan para una posible candidatura es el de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De origen PRO, supo ganarse la confianza de Milei al punto de convertirse en una de las integrantes de su mesa chica. Al igual que Adorni, su postulación también sería para la Ciudad de Buenos Aires.

La funcionaria supo ganarse la confianza del Jefe de Estado y enfrentarse públicamente con sus otrora compañeros de espacio. Basta ver los últimos dos casos, en los cuales salió al cruce del Horacio Rodríguez Larreta y de Jorge Macri.

Pese a que en Balcarce 50 la midieron en distintas oportunidades, según pudo saber este medio la ministra no tiene en sus planes candidatearse, aunque lo aceptaría si Milei se lo pidiera. En los pasillos de Seguridad deslizaron que Bullrich suela con un pedido más grande por parte del Presidente: que lo acompañe como su vice en un segundo mandato.

En la lista de posibles candidatos también se inscribe José Luis Espert. Pese a sus coincidencias ideológicas, recién con Milei en el poder ambos economistas se reconciliaron, al punto que el Presidente le otorgó la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

JOSE LUIS ESPERT MAR DEL PLATA.jpeg José Luis Espert, en una de sus recorridas bonaerenses.

Espert es oriundo de la provincia de Buenos Aires, más puntualmente de Pergamino, por lo que se estima que podría encabezar lugares en la lista bonaerense. De hecho, durante 2024 se mostró recorriendo diferentes distritos de la Provincia.

Otra de las figuras que suenan para candidato es “Gordo Dan”. El conductor de streaming Daniel Parisini logró difundir las principales consignas libertarias a través de su programa “La Misa”, aunque un acto en cual se identificó como parte del “brazo armado” del La Libertad Avanza causó malestar en el Ejecutivo.

salta1.jpg Karina Milei recorrió este año el interior argentino.

Por último, pero no menos importante, se ubica la propia presidenta del partido, Karina Milei. Si bien comenzó con un bajo perfil, en los últimos meses fue mostrándose en diferentes actos con los cuales recorrió el país, siempre acompañada por uno de sus hombres de confianza, Martín Menem.

“El Jefe” también apostaría por una candidatura en suelo bonaerense, para lo cual sería clave el rol del armador Sebastián Pareja.

En los últimos días el primer mandatario brindó una entrevista a Forbes, en la cual reveló que su hermana no tiene intenciones de ser candidata. Sin embargo, el mandatario dejó abierta la puerta a que en el corto plazo cambie de parecer. "Está construyendo la herramienta política para que podamos estar confortables en nuestros armados políticos", dijo respecto al rol que lleva adelante Karina Milei. Y agregó: "Eso es lo que a ella la motiva y la mueve".