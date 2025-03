Patricia Bullrich reavivó la interna con Mauricio Macri por los presos "Dejen de usar la Ciudad de botín"

Para concluir, Patricia Bullrich se refirió a una de las primeras medidas de Mauricio Macri al quedarse con la administración de la Policía de la Ciudad: "Gestionar la seguridad no es diseñar uniformes".

Mauricio Macri: "Las comisarías no son cárceles"

El expresidente de la Nación y titular del PRO, Mauricio Macri, retomó el reclamo del jefe de Gobierno porteño y apuntó que "los casi 27.000 policías que tiene la ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos".

A través de sus redes sociales, ratificó que "el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad". Ambas instituciones están bajo la órbita de la gestión de Patricia Bullrich. Para concluir, señaló: "La ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1897383271971119611&partner=&hide_thread=false Los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las… https://t.co/JDwuzgErzO — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 5, 2025

Jorge Macri: "Es tiempo de soluciones concretas"

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, le pidió a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que establezca un "plan con un calendario concreto" para llevar a cabo el traslado de presos de las comisarías porteñas a cárceles del Servicio Penitenciario Federal. "Terminemos con las discusiones y chicanas que no nos conducen a nada y que solo perjudican a los porteños. Es tiempo de soluciones políticas concretas, avancemos juntos”, expresó dirigente del PRO.

“Tengamos ya un plan con un calendario concreto para que los presos estén donde tienen que estar, en prisión federal”, solicitó Jorge Macri. El pedido fue hecho durante un acto por el primer día de clases de los futuros policías y bomberos de la Ciudad.

Sus definiciones fueron ampliadas en sus redes sociales, en donde apuntó que "las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles": "Tienen que estar en las calles protegiendo a los porteños, no a los presos". "Dije que es tiempo de policías, sí. Es tiempo también de soluciones políticas concretas. Avancemos juntos. La ciudad de Buenos Aires no puede esperar más. Y no vamos a esperar más", añadió.