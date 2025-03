Mauricio Macri se involucró en el reclamo de traslado de detenidos: "Las comisarías no son cárceles"

“Tengamos ya un plan con un calendario concreto para que los presos estén donde tienen que estar, en prisión federal”, solicitó Jorge Macri. El pedido fue hecho durante un acto por el primer día de clases de los futuros policías y bomberos de la Ciudad.

Sus definiciones fueron ampliadas en sus redes sociales, en donde apuntó que "las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles": "Tienen que estar en las calles protegiendo a los porteños, no a los presos". "Dije que es tiempo de policías, sí. Es tiempo también de soluciones políticas concretas. Avancemos juntos. La ciudad de Buenos Aires no puede esperar más. Y no vamos a esperar más", añadió.

jorge macri Jorge Macri este miércoles en el acto del inicio de clases del Instituto de la Policía de la Ciudad.

Mauricio Macri reúne al PRO

Mauricio Macri encabezó el miércoles una reunión del Consejo nacional del PRO para avanzar en la definición de los frentes partidarios que se presentarán en cada provincia, además de formalizar la intervención del partido en los distritos de Córdoba y Corrientes. En su peor momento con La Libertad Avanza de Javier Milei, el expresidente le dio además su aval a Cristian Ritondo para avanzar con la UCR de Maximiliano Abad en el armado de un frente electoral sin las fuerzas del cielo en la provincia de Buenos Aires.

"Encuentro por la Provincia" es el nombre que figura en borrador para esta especie de relanzamiento de Juntos por el Cambio en el principal distrito electoral del país y que podría incluir también a la Coalición Cívica y a sectores del peronismo no kirchnerista. El 10 de marzo habrá una reunión entre Ritondo, presidente del PRO bonaerense, y Maximiliano Abad, jefe político de la UCR en la provincia, para avanzar en este frente electoral que apunta a obtener "un piso de 20-25 puntos" según confían algunos de los armadores de ese sector.

El expresidente dejó trascender además que comenzará a recorrer el país de cara a la campaña electoral y también interviene en los cierres de Salta, Jujuy y San Luis, las provincias que tendrán elecciones adelantadas y donde parece cada vez más lejana la posibilidad de que el PRO vaya en alianza con La Libertad Avanza. En San Luis, Claudio Poggi mantendría la formación de partido que lo llevó al poder con el PRO y la UCR, mientras que en Jujuy el gobernador radical Carlos Sadir también podría reciclar el frente de Juntos por el Cambio.

En el encuentro de este miércoles estarán además los jefes de los partidos en las provincias. Alejandro Finocchiaro (Tucumán), Gisela Scaglia (Santa Fe), Enzo Cornejo (San Juan), Marcos Amarilla (Formosa), Martin Adhornain (La Pampa), Juan Martin (Río Negro), Marcelo Bermúdez (Neuquén), Federico Fonzar (San Luis), Ernesto Blasco (Chaco), Luis Steciuk (Misiones), Julio Sahad (La Rioja), Gabriel Pradines (Mendoza), Gabriel Santillán (Santiago del Estero) y Martín Gómez (Chubut) serán algunos de los presentes.