Elisa Carrió anunció que será candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires

Al respecto, sostuvo: “Vamos a garantizar el acuerdo con el Fondo, con una condición: que no se use para sostener ni planchar el dólar. Eso es lo que quieren esconder. El staff no va a consentir darle para que el Gobierno intervenga en el mercado, y creo que el Congreso no se lo tiene que permitir, pero es lo más importante para la gobernabilidad. Es importante que la CC esté en las bancas”, explicó Carrió.