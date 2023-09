Elecciones Santa Fe en vivo: resultados minuto a minuto

En las PASO provinciales de julio pasado, Juntos por el Cambio (Unidos para Cambiar Santa Fe e incluye al socialismo pero no a la Coalición Cívica) arrasó ya que obtuvo el 63% de los votos en la sumatoria de sus tres precandidatos a gobernador, encabezados por Pullaro quien se impuso en la interna sobre la senadora Carolina Losada y la ex intendenta e Rosario Mónica Fein. Con esta ventaja, el dirigente radical y ex ministro de Seguridad provincial es el máximo candidato a suceder al peronista Omar Perotti y en caso de lograrlo será el primer mandatario radical de Santa Fe desde 1963.