Elecciones PASO Santa Fe en vivo: resultados minuto a minuto

Live Blog Post

Votó Marcelo Lewandowski en Rosario

El precandidato a gobernador de Santa Fe por el espacio Juntos Avancemos, Marcelo Lewandowski, ya votó en la ciudad de Rosario. "Hay que entender y respetar que los santafesinos tenemos la suficiente autonomía y capacidad de decisión de las cuestiones nacionales, no pasa porque nos digan desde Nación qué y cómo hacer las cosas", señaló en contacto con la prensa, al salir del cuarto oscuro.

Respecto a las peleas y cruces durante la campaña de las PASO, Lewandowski bajó el tono de la discusión: "Cuando los peronistas no nos peleamos, parecemos debilitados. En realidad es una interna donde la gente no quiere escuchar más disputas y egos, quiere escuchar soluciones y proyectos para cambiar la realidad", subrayó. "Sé que hay un electorado no peronista importante que hoy me está acompañando, eso interpela a todos para interiorizarse de lo que pasa en la provincia", concluyó el precandidato de Juntos Avancemos.

Lewandowski, secundado por Silvina Frana, ministra de Infraestructura del distrito, cuenta con el apoyo de Omar Perotti, quien como primer postulante a diputado provincial intentará emular a sus antecesores Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, que al finalizar sus mandatos presidieron la Cámara baja de la Legislatura.