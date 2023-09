Sergio Massa contra la oposición: "No tienen ni idea de qué hacer con el país que viene"

Desde la San Miguel de Tucumán, y con el respaldo de 14 gobernadores provinciales, Sergio Massa encabezó un acto que representó el relanzamiento de campaña de Unión por la Patria, donde expresó parte de los lineamientos que sostendrá durante los próximos 45 días antes de las elecciones 2023: producción, consenso y federalismo. Además, criticó a los partidos opositores por no debatir propuestas de campaña: "No tienen ganas de discutir porque no tienen ni idea de qué hacer con el país que viene".