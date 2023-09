Macerlo Lewandowski: "Quienes ofrecen soluciones de seguridad en Santa Fe nos han traido el problema"

Asimismo, señaló que "hay cosas para corregir" de la actual adminsitración de Omar Perotti y agregó que las elecciones nacionales no impactarán el domingo, ya que Javier Milei , el candidato presidencial más votado en Santa Fe , no tiene representación en la categoría gobernador. También reconoció que "representar oficialismos en este momento en el país no es sencillo".

Marcelo Lewandowski: Hicimos lo que veníamos haciendo antes de las PASO y con mucha mayor intensidad. También hay menos de ruido, quedamos prácticamente dos de los que tenemos la posibilidad de ser gobernadores y eso permitió contar mejor las cosas. No tener una interna se llevó un poco de todo ese movimiento. Nosotros fuimos con muchas propuestas y también marcando que quienes ofrecen las soluciones han sido los que nos han traído el problema. Parte de todos estos problemas que tenemos es por quienes han gobernado doce años. Quien fue Ministro de Seguridad durante cuatro años muestra números que no lo son. La situación con él no mejoró en Gran Rosario. Reconocemos que no se ha cambiado lo mal que se venía, pero los que vienen y los que fueron parte del problema no nos vengan a decir que tienen la solución.

P: ¿Cómo califica la gestión de Perotti?

M.L.: Como en todos los gobiernos, hay mucho para destacar y cosas para corregir. A mí me parece que la producción, la obra pública, la infraestructura han sido los motores de la economía. Uno de cada cuatro dólares que exporta Argentina salen de Santa Fe. Eso es acompañando un modelo productivo nacional pero con el empuje que tiene la producción santafesina. Claramente el talón de Aquiles es la seguridad que se viene arrastrando desde hace 15 años y que es hora de que encontremos puntos de acuerdo entre todos los sectores.

P: ¿Cuál es el plan de seguridad que tiene?

M.L.: La seguridad no es un producto que lo comprás terminado, es un producto que hay que elaborarlo con distintas acciones, con policías mejores pagos, ofrecer una mejor preparación, darle la contención necesaria pero también aumentando aún más la tecnología, trabajando en forma coordinada con la justicia, más apoyo federal. Necesitamos comisarías que Pullaro cerró en su gestión. Nosotros queremos abrirlas pero con otro concepto. Las acciones sociales en el territorio tienen que resolver en tiempo real. La seguridad no solamente hay que abordarla en el aspecto de reprimir el delito, que hace falta claramente, sino también un trabajo de contención social en esos barrios más vulnerables y las zonas más calientes.

P: ¿Se puede prometer soluciones en seguridad?

M.L.: No, obviamente, yo insisto en que hay mucho por hacer y no se puede decir en qué tiempo. Hay que poner todos los recursos para bajar los niveles de violencia y cambiar la forma de vida; que se pueda pasar por la calle sin tener que estar mirando de dónde te van a robar. Sería imprudente decir el tiempo, pero vamos a poner todos los recursos económicos, humanos y también controlar cada una de esas acciones.

P: Hubo tensiones respecto a la presencia federal, ¿cómo ve ese tema?

M.L.: Necesitamos mucha mayor presencia, no solamente de la presencia de gendarmes, de prefectos sino una acción coordinada que se está estableciendo en el territorio. Lo he hablado con Massa y él coincide. También hay que investigar la ruta del dinero. El búnker que se tumba responde a parte de ese proceso, pero si no cortamos esa cadena es muy difícil resolver el problema de raíz. También hay que tener un programa contra las adicciones.

P: ¿Qué otros ejes de gestión podría mencionar?

M.L.: Queremos ser el gobierno desde el 83 para acá que más viviendas construya en el territorio. Que el trabajador que puede pagar una cuota pueda acceder a su propia vivienda. Nosotros pensamos en un fondo específico, una agencia específica para un fondeo que permita la construcción de hasta 45.000 viviendas. Lo queremos trabajar con sindicatos, con mutuales, con cooperativa. Tenemos otro proyecto que incentiva al inversor común, al empresario junto con los constructores para que mediante exenciones impositivas puedan construir, que esas exenciones se den siempre y cuando esas construcciones que hagan pongan las viviendas 5 años en alquiler. Es un modelo parecido a la uruguaya.

P: Mencionaba la cuestión de la interna, que en 2019 parecía haber servido a unificar al PJ, ¿cree que en este caso no fue así?

M.L.: Después de la interna todos los equipos estamos trabajando juntos. Me parece que eso fue productivo. Después, el contexto no fue el de 2019. El hecho de ser gobierno nacional y provincial pensábamos que podía facilitar las cosas. Igualmente, todos los sectores están trabajando para que el domingo podamos ganar.

P: Hubo una renovación dirigencial dentro del peronismo santafesino ¿cree que también estuvo en juego el liderazgo del partido?

M.L.: Los reacomodamientos se van dando no solamente por elecciones sino por liderazgo, por ascendencia sobre el conjunto de quienes están en el mismo espacio. Estamos probablemente en una renovación en todos los espacios. Muchas veces las derrotas reafirman o reacomodan los liderazgos y los triunfos también. Son procesos que naturalmente se van dando.

P: ¿Cómo pueden impactar las elecciones nacionales pasadas en lo que ocurra en Santa Fe el domingo?

M.L.: Si uno analiza que en Santa Fe ganó Milei, que no tiene ninguna representación en la provincia, no sé cuánto puede impactar. Quien ganó en las PASO representaba a Larreta en la provincia, y Larreta en la provincia salió cuarto. Es difícil medir, me parece que no habría que tomarlo como una cuestión lineal. Milei ganó en barrios históricos del peronismo. No hay una relación directa.

P: ¿Le preocupa un escenario donde Milei sea presidente?

M.L.: Sí, porque no coincido en nada de lo que propone. Yo voy por una sociedad que no sea individual sino que se construya con el esfuerzo colectivo, la solidaridad y valores comunes. Creo que hay una verdadera armonía cuando hay justicia social y alguien que dice que quiere eliminar la justicia social porque le parece un hecho aberrante… no tengo nada para estar cerca.

P: ¿Y en un eventual balotaje Milei-Bullrich a quien votaría?

M.L.: No va a pasar, porque Massa va a estar en ese balotaje. No pondría ni un pedacito de mi cabeza pensar que ni en el domingo ni en octubre vamos a perder, así que ese escenario no se va a dar.

P: ¿Tiene diálogo con Massa?

M.L.: Sí, desde un tiempo a esta parte lo he frecuentado y cuando estuvo en Rosario hablamos de algunos temas.

P: ¿Y cómo ve el rumbo del Gobierno Nacional en líneas generales y en lo económico en particular?

M.L.: Se están dando respuestas que quizás si se hubiesen dado antes nos pondrían en otro escenario. El condicionamiento de la deuda fue crucial, hay que tenerlo muy en claro. A pesar de todo la cuestión productiva la veo crecer, la he visto moverse en Santa Fe, ha tenido que ver con el impulso de buscar un dinero para producir y no para el sistema financiero. Lamentablemente la coyuntura ha hecho que se haya tenido que enfriar la economía en estos últimos meses pero la medida que ha tomado ahora el Ministro de Economía tienden a pensar en ese proyecto que todos queremos. No pensar que es achicándose como vamos a salir adelante sino generando más empuje, más trabajo y más reactivación para poder encontrar una salida.

P: ¿Y con Cristina Kirchner o el kirchnerismo tiene puentes?

M.L.: Yo hablo con todos los sectores, no tengo un ancla de referencia en torno a jefaturas. Intento representar a todos y no solamente a los sectores del peronismo, sino a muchos sectores de la sociedad que comulgan estas ideas

P: ¿Qué perspectivas tiene para el domingo?

M.L.: Estamos contentos con lo que pudimos hacer con mucho viento en contra. Soy consciente de que el escenario de representar oficialismos en este momento en el país no es sencillo. Pero también sabemos ser autocríticos y decir que las cosas que no nos gustaron o que no nos gustan hay que cambiarlas. Llegamos a un electorado que entiende que no es caprichoso ni necio reconocer si las cosas las hiciste bien o si las hiciste mal. A los problemas hay que enfrentarlos y resolverlos.