Elige tu propia Ficha Limpia: razones para cargar culpas a La Libertad Avanza o al kirchnerismo por el rechazo del proyecto

El secreto de las pirámides, El abominable hombre de las nieves o el proyecto de Ficha Limpia son ficciones que están atravesadas por una lógica similar. Cualquiera de las opciones con las que se topa el lector son plausibles, tienen lógica. Elegir A o B no está bien ni mal, es solo intuición.

En ese sentido, mucho se habló en estas horas sobre el porqué y sobre las motivaciones que tuvieron Carlos Arce y Sonia Rojas Decut , los senadores que responden al gobernador misionero Hugo Passalacqua , a cambiar el voto a último momento, pese a que se habían expresado a favor del proyecto impulsado por el PRO, pero que había sido redactado (¿a desgano?) por La Libertad Avanza. Acá, no habrá certezas, ni formas de probar -pareciera- los hechos que se quieran demostrar. Apenas, un puñado de hipótesis.

¿Por qué fue una maniobra del kirchnerismo?

La lectura más lineal apunta al peronismo, que se abroqueló en contra del proyecto por creer que éste tenía casi un solo objetivo: excluir a Cristina Kirchner de las elecciones nacionales de octubre. La razón es que estipulaba condenas en segunda instancia y por determinados tipos de delitos que calzan con la situación de la expresidenta en la Causa Vialidad.

El texto no aceptó las propuestas para ampliar a más delitos la imposibilidad de candidatearse, ni que la prohibición se aplicara a condenas que estén firmes. En el caso Vialidad, hay apelaciones en curso ante la Corte Suprema, que no tiene fecha para resolver.

En esta opción del libro, los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, bajo la jefatura de su caudillo Carlos Rovira, recordaron tiempos en que eran parte de Unión por la Patria y en los que hasta participaban de la liga de gobernadores peronistas. Advirtieron el error de haber acompañado a Javier Milei en casi un año y medio, como si los libertarios fueran un amor pasajero. Pero el corazón de la tierra colorada está con Cristina.

Tanto Arce como Rojas Decut llegaron a la Cámara alta enganchados de la boleta de Sergio Massa. Y, además, el peronismo siempre fue mejor pagador mientas ocupó la Casa Rosada: nunca le armó listas a los renovadores de Misiones en su distrito, como sí lo hizo LLA para la contienda de junio, con el extenista Diego Hartfield, de Oberá, como cabeza de la boleta. Así, los libertarios rompieron un pacto implícito con este provincialismo del Litoral: apoyo del distrito en Nación, pero no intromisión de la Casa Rosada en el pago chico.

Vale, también, la hipótesis del amor pasajero. Misiones dio mucho a cambio de poco, como casi todas las provincias. Ni obras, ni ATNs, y una merma del turismo internacional como causa del dólar barato. Dejó de ser negocio acompañar a Milei.

¿Por qué fue una maniobra de la Casa Rosada?

El Gobierno nunca estuvo interesado en Ficha Limpia. A finales de 2024, la falta de voluntad de los diputados de LLA dinamitaron el proyecto de Silvia Lospennato, del PRO. Las quejas y la efervescencia de la cuestión llevaron a los libertarios, por haber quedado expuestos, a presentar un proyecto supuestamente mejorado, que en rigor fue prácticamente idéntico al original.

En aquel momento, el jefe de Gabinete Guillermo Francos había declarado que si bien estaba a favor de la iniciativa “no es bueno que se piense que se sanciona una ley para proscribir a Cristina Kirchner".

Con el nuevo proyecto, redactado por el ministro de Defensa Luis Petri, el Gobierno quedó atrapado entre la necesidad de expresar loas a una ley noble, con un espíritu de transparencia que pretendía cerrar las puertas a candidatos con prontuario, y sus verdaderos ánimos políticos: sostener la polarización con el kirchnerismo duro en octubre. Inclusive, es el leit motiv de la campaña porteña, aunque Leandro Santoro tenga menos de kirchnerista que la jefa de bloque de LLA en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez. Eliminar a Cristina hubiese abierto un abanico de opciones de centro y Milei se quedaría sin su mejor rival para la estrategia discursiva libertaria.

Ahora más que nunca: es kirchnerismo o libertad.



— Manuel Adorni (@madorni) May 8, 2025

Asimismo, quien más habría capitalizado la aprobación de Ficha Limpia era Lospennato, rival de Manuel Adorni en la elección porteña del 18 de mayo. ¿Por qué regalarle una victoria al PRO a diez días del llamado a las urnas en la única elección distrital en la que LLA pone expectativas? Adorni necesita que Lospennato empiece a naufragar para tener chances de ganar la elección. Busca que la contienda se polarice con Santoro y así atraer el voto útil anti peronista, que en la Ciudad abunda. Un escenario de tercios lo aleja de la victoria.

La foto del kirchnerismo celebrando le viene bien a la campaña de las fuerzas del cielo. Un exceso de emoción que deja mal parado a Unión por la Patria. Es decir, el rechazo de Ficha Limpia le sienta bien a LLA en varios terrenos.

Ahora: ¿por qué apelar a Misiones? Es otra pregunta posible: para no repetir la experiencia de 2024, y no quedar expuestos. El Frente Renovador de la Concordia, creación de Rovira, acompañó al Gobierno en todo: ley Bases, paquete fiscal, suspensión de las PASO, los pliegos para la Corte de Manuel García- Mansilla y de Ariel Lijo, y hasta colaboraron para empantanar la comisión investigadora $LIBRA. Nadie podrá decir que no le dan una mano a la Casa Rosada si desde Balcarce 50 se levanta el teléfono rojo.

Entre tantos, el propio jefe de bloque de LLA en el Senado, Ezequiel Atauche, había expresado en la previa que Ficha Limpia no le quitaba el sueño. Había postergado el proyecto en otras ocasiones en las reuniones de Labor Parlamentaria. Incluso, esta semana se intentó incluir la dieta de los senadores en la sesión de Ficha Limpia, quizás una excusa para enojarse e irse del recinto, si hubiese hecho falta. Asimismo, fuentes parlamentarias retrataron las presiones de último momento que llegaron para que senadores propios introdujeran modificaciones para hacer regresar el proyecto a Diputados. Antes, desde la Rosada habían deslizado que “no estaban los votos”, cuando (con los misioneros todavía adentro) sí estaban.

Profecía autocumplida. Los votos no estuvieron.

Otras maniobras

Hay especulaciones que no entrarían en este título de "Elige tu propia aventura".

Una: que fue una maniobra del PRO, como deslizó Adorni en su conferencia, tesis luego repetida por Milei. Los amarillos de Mauricio Macri están en momentos de debilidad en ambas cámaras. Muchos legisladores responden a Patricia Bullrich y otros, garrocha en mano, no se inmolarían por el expresidente. Con poca incidencia sobre los propios, difícilmente puedan torcer el brazo de Arce y Rojas Decut. Tampoco cuentan con caramelos para seducirlos, como sí tienen tanto el peronismo como el Gobierno. Una cosa no quita la otra: en la crisis hay oportunidad, y Lospennato podrá imprimirle vigor a su campaña y hasta apropiarse de la bandera anti casta. Y hasta quizás le salga bien.

El pacto Milei-Cristina también rondó en los pasillos, pero no parece haber elementos suficientes para sostener el acuerdo. Salvo que, de pronto, el caso $LIBRA pase al archivo.