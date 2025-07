Cristina Kirchner presa: audiencia clave por la domiciliaria, el régimen de visitas y la tobillera

Será este lunes en la Cámara de Casación. La defensa de la expresidenta pedirá más flexibilidad en las visitas y que no utilice tobillera. Los fiscales insisten en que debe cumplir la condena en cárcel común.

Luciani y Mola escribieron en su apelación ante Casación los motivos por los cuales la expresidenta debería cumplir la condena de la causa Vialidad en una dependencia del Servicio Penitenciario al asegurar que la justicia debe garantizar que “las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto”.

Para los fiscales, que una expresidenta esté presa es una situación homóloga a la de cualquier otro condenado: “Concretamente, es necesario que el tribunal de casación declare que no existe impedimento real alguno para que Fernández cumpla intramuros la pena que se le impuso. Su situación (sin dejar de ponderar las particularidades que presenta cada una de las personas condenadas) no difiere en nada de la de los otros ocho condenados en este proceso, que se han presentado a cumplir la pena y fueron alojados en diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal", afirmaron. En rigor, no todos los condenados de esta causa están alojados en un penal. A Nelson Periotti (80 años) ya le otorgaron la domiciliaria; José López está en el mismo camino, ya que planteó motivos de seguridad por ser testigo protegido en otra causa y Raúl Pavesi aún aguarda la definición del Tribunal ante su pedido de cumplir la pena en su casa.

Pero, además, Luciani y Mola insisten con que hay “falencias de seguridad” en el departamento de Constitución, a pesar del informe ambiental que asegura que el domicilio es “apto” en un ciento por ciento. Y reclaman que, en caso de mantenerse la domiciliaria para Cristina, se disponga otro inmueble.

Los planteos que harán los abogados de Cristina

La defensa de Cristina Kirchner reclamará que siga en San José 1111 y sin tobillera electrónica. Argumentará que durante todo el proceso dio “pruebas inequívocas de estar sometida al accionar de la justicia”. Y que “nunca existió siquiera de manera remota un riesgo procesal de fuga”. También insistirá con que por motivos de seguridad personal no puede ser enviada a un penal. La domiciliaria “no constituye ningún privilegio de carácter personal, y mucho menos en el caso de nuestra defendida, quien fue víctima de un intento de magnicidio cuyos autores intelectuales hasta podrían tener algún tipo de relación con las máximas autoridades políticas a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación”, expresó uno de los escritos.

En su planteo de reposición ante el Tribunal de primera instancia, sus abogados recordaron que “Cristina Fernández de Kirchner cumplió con todas las obligaciones que le fueron impuestas, incluso cuando fue autorizada a viajar al exterior, regresando en tiempo oportuno al país. Para ello siempre pidió la correspondiente autorización judicial, la cual le fue otorgada por este Tribunal también luego de dictar condena en el caso”.

En ese contexto, advirtieron que la colocación de la tobillera es un exceso ya que Cristina Kirchner “cuenta con una custodia permanente a cargo de la Policía Federal Argentina, que sigue durante las veinticuatro horas del día cualquier tipo de desplazamiento que la nombrada pueda hacer fuera de su domicilio. Ello ratifica la absoluta inexistencia de cualquier peligro elusivo. Así las cosas, el uso de tobillera electrónica por parte de nuestra representada deviene completamente innecesario”.

Luego de escuchar a las partes este lunes, los jueces tienen un plazo de veinte días corridos para definir, según el artículo 465 del Código Procesal Penal, aunque en la práctica estos tiempos no siempre se cumplen.