Oyarbide recordó la causa escuchas: "Macri era miembro de una asociación ilícita"

El líder de esa organización, según Oyarbide, era Jorge "Fino" Palacios, a quien Macri designó como jefe de la Policía Metropolitana, pero a raíz del escándalo tuvo que renunciar. El vínculo entre ambos era más que estrecho: Palacios fue quien rescató a Macri cuando fue secuestrado. "Macri tenía un síndrome de Estocolmo con Palacios", afirmó.

Asimismo, Oyarbide insinuó alguna acción de parte de Macri en la Justicia para ser sacado de la causa luego de asumir como presidente. Cabe recordar que al acceder a la presidencia aún estaba procesado. "Debe haber actuado Harry Potter porque desapareció de la causa, en la que yo le adjudiqué el cargo de miembro, "Fino" Palacios era el jefe", sostuvo.

Oyarbide no se quedó ahí y recordó un cruce que mantuvo con Macri en un reconocido spa. "Se apareció desnudo con una toalla y sin decirme ni hola me preguntó "qué pasa conmigo, que estoy en todos los diarios". "Le dije: yo atiendo en Comodoro Py. Me di la vuelta y me fui", afirmó.

Para Oyarbide está probado que Macri utilizaba el espionaje como herramienta política. Y para afirmarlo citó a Buda. "Hay tres cosas que no pueden ocultarse: el sol, la luna y la verdad", disparó.

"Macri me insultó en todos los idiomas posibles por investigarlo en las escuchas. El odio en mi contra era un tsunami. Estuve dos años sin poder pisar la calle", se lamentó el exmagistrado.