Ranking de multimillonarios: los grandes ganadores y perdedores en lo que va del 2026 + Seguir en









El comienzo del año se vio atravesado por dudas sobre el rendimiento de la inteligencia artificial, la guerra en Medio Oriente y un escenario geopolítico en constante tensión. Así, el listado de las grandes fortunas sufrió cambios en medio del reacomodamiento.

Jeff Bezos, en el top 10 de los que más perdieron.

El primer tramo de 2026 marcó un quiebre en el pulso de los mercados globales. Las bolsas de Estados Unidos y Europa entraron en fase de corrección, presionadas por crecientes dudas sobre la sostenibilidad del boom de la inteligencia artificial, la escalada geopolítica en torno a Irán y señales de enfriamiento en el consumo de lujo, con China como epicentro. En ese reacomodamiento de expectativas, el capital empezó a rotar y el mapa de las grandes fortunas también se movió en el inicio del año, con hubo ganadores y perdedores según el sector.

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Ranking multimillonarios: los ganadores del inicio del 2026 La lista es encabezada por Elon Musk, que tuvo un aumento patrimonial de u$s12.600 millones. Esto lo consolida como la persona más rica del mundo, con una fortuna estimada en u$s632.000 millones.

Elon Musk Musk: el gran ganador en medio de la tensión mundial. Imagen: Taylor Hill / Getty Images Uno de los movimientos clave fue la integración de SpaceX con xAI en febrero de 2026. Musk controla alrededor del 44% de la nueva estructura. Las valuaciones previas ubican a SpaceX en u$s800.000 millones (diciembre de 2025) y a xAI en u$s230.000 millones (enero de 2026), lo que proyecta un conglomerado cercano a US$1,03 billones, según estimaciones de Bloomberg. u$s

Detrás, segundo y tercero, aparecen David Sun y John Tu, fundadores de Kingston Technology, con ganancias de u$s12.000 millones cada uno. Sus patrimonios crecieron un 38,7% en el año, hasta alcanzar los u$s45.100 millones por cabeza.

El caso de Kingston ilustra el cambio de tendencia: mientras el mercado comienza a alejarse de las firmas de software vinculadas a la IA, el capital migra hacia infraestructura física. La compañía —líder global en memorias para computadoras— facturó u$s14.400 millones en 2024, según Forbes, y continúa capturando ese flujo de inversión.

El top 10 de los multimillonarios que más ganaron en 2026 Elon Musk: +u$s12.600 millones

David Sun: +u$s12.000 millones

John Tu: +u$s12.000 millones

Michal Strnad: +u$s11.600 millones

Carlos Slim: +u$s11.300 millones

Robert Pera: +u$s10.300 millones

Bob Pender: +u$s9.920 millones

Mike Sabel: +u$s9.910 millones

Jim Walton: +u$s9.140 millones

Rob Walton: +u$s9.050 millones Ranking de millonarios: los que más perdieron en el inicio del 2026 Del otro lado, la corrección dejó caídas de magnitud en algunos de los nombres más pesados del sistema. El caso más resonante es el de Larry Ellison. El fundador de Oracle perdió u$s61.300 millones en lo que va de 2026, con una caída del 24,8% que redujo su fortuna a u$s186.000 millones. El contraste es fuerte: en septiembre de 2025 había alcanzado un pico de u$s400.000 millones, superando incluso a Musk. Oracle quedó particularmente expuesta a la llamada “corrección de la IA”. El mercado empieza a cuestionar si el fuerte gasto en centros de datos se traducirá en ingresos inmediatos para empresas tradicionales del sector. En segundo lugar aparece Bernard Arnault, dueño del conglomerado LVMH, con una pérdida de u$s6.400 millones (-27,1%), lo que deja su patrimonio en u$s151.000 millones. Completa el podio Mark Zuckerberg, con una baja de u$s42.700 millones (-18,3%), hasta los u$s191.000 millones. Su fortuna sufrió un golpe especial el 27 de marzo, cuando cayó u$s7.700 millones en un solo día en medio de procesos judiciales que afronta META en EEUU. Mark Zuckerberg Meta está atravesado por conflictos judiciales. Imagen: Facebook/Meta El top 10 de los multimillonarios que más perdieron en 2026 Larry Ellison: -u$s61.300 millones

Bernard Arnault: -u$s56.400 millones

Mark Zuckerberg: -u$s42.700 millones

Steve Ballmer: -u$s40.200 millones

Larry Page: -u$s32.700 millones

Sergey Brin: -u$s$30.200 millones

Jeff Bezos: -u$s29.700 millones

Prajogo Pangestu: -u$s22.100 millones

Mukesh Ambani: -u$s18.800 millones

Amancio Ortega: -u$s18.500 millones