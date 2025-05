Ante empresarios, Federico Sturzenegger aseguró que "la motosierra sigue a full" y resaltó nuevas desregulaciones

Bajándolo a números, explicó: “Creciendo al 4%, en 15 años Argentina podría tener el nivel de ingresos que hoy tiene España y en 20 años el que tiene Australia”. “Tan solo la estabilidad y la apertura económica nos da ese piso”, amplió.

Sturzenegger IAEF.jpg Federico Sturzenegger: "La motosierra sigue a full".

“Esta estabilidad económica empieza a generar desafíos interesantes. Argentina tiene una rigidez en su estructura laboral, impone un mismo salario en el mismo territorio y hay que ir hacia un sistema con mayor flexibilidad", manifestó.

En ese sentido, sostuvo: "Un mercado laboral más flexible aumentaría en 15 puntos el nivel de empleo".

Federico Sturzenegger en el Congreso de la IAEF: "Hay 2 mil millones de dólares menos de impuestos para cobrar"

Retomando con la gestión actual, aseguró que el objetivo de este gobierno es "un Estado más chico y más barato", ya que "eso se traduce en menos impuestos".

Fue entonces cuando hizo hincapié en los tributos e ironizó con el debate sobre cuál eliminar primero. "Esta audiencia nos va a decir que lo primero que hay que sacar es el impuesto de los débitos y créditos. Si fuera la Rural, me dirían que hay que bajar las retenciones. Si fuera al sindicato de Comercio, me dirían que lo que hay que sacar son los impuestos al trabajo u otros me dirían que tendría que bajar Ganancias", detalló.

Luego, explicó que su predilecto a suprimir son los aranceles a la importación de bienes de capital, ya que "una sociedad que se auto encarece la importación de capital es lo más dañino que se puede hacer".

Sobre los rectortes y el Gobierno nacional, el ministro resaltó: “La motosierra sigue a full. Javier bajó el gasto público 30 puntos el primer año. Después nos juntó un día y nos dijo ‘Bueno muchachos, arranquen’, para que vean la obsesión que él tiene con este tema”.

A su vez, explicó que han eliminado 45 mil empleos públicos en año y medio de gobierno, lo que "le ha generado un ahorro al Estado de 2 mil millones de dólares anuales”. “Hay 2 mil millones de dólares menos de impuestos para cobrar de los que teníamos antes de que llegara Javier”, analizó.

En cuanto a las provincias en particular, remarcó que van a resolverlo "cuando lleguen las elecciones" y puso un ejemplo: “En Catamarca el 90% de los recursos son de la coparticipación y de las regalías mineras, eso quiere decir que si el gasto público de Catamarca baja el 10% uno podría llevar todos los impuestos provinciales a cero. El mensaje de nuestros candidatos en esa provincia va a ser: ‘Nosotros venimos a traer la motosierra’”.

Por otro lado, el minsitro planteó una visión optimista de cara al futuro: "Si el tipo de cambio se aprecia por el desarrollo exportador, como en minería o petróleo, el ahorro en dólares crece. Pero el desafío es generar instrumentos en CER. Eso va a ser la papa, va a tener una demanda infinita".

Por último, explicó algunas regulaciones del SENASA derogadas, específicamente aquellas relacionadas al control de calidad, y concluyó con un mensaje sobre el mercado: "Hay que ponerle competencia al regulador: si es monopólico, no sirve".