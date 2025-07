Federico Sturzenegger adelantó qué pasará con el Consejo de Mayo

El Consejo de Mayo concretó su segunda reunión este lunes en la Casa Rosada , donde volvieron a encontrarse el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , y los representantes del Poder Legislativo, de los gobernadores, del sindicalismo y el empresariado. "Va a salir un producto de acá, no va a ser bla bla", sentenció el ministro.

Del encuentro presidido por Francos participaron los consejeros designados: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Gerardo Martínez; y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini. También participan el secretario de Trabajo, Julio Cordero; la secretaria Técnica del Consejo, María Cecilia Domínguez Diacoluca; y Agustina García de Cecco, del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

En referencia a esto, Sturzenegger explicó que "el Consejo de Mayo no es una institución de la democracia, no está en la Constitución", por lo que uno no puede pedirle reformas de las leyes, aunque si pueden gestarse consensos.

A pesar de esta aclaración, el ministro aseguró que, a fin de año, habrá novedades sobre el Consejo. "Vamos a emitir un documento el 15 de diciembre. De cada uno de estos puntos (del Pacto), este grupo de personas ha revisado estos temas y piensa que estas. Mostrar que hay consenso en este grupo que es bastante multisectorial".

"Eso es un insumo más. Va a haber un documento muy bien armado, muy específico, donde se va a trabajar cada uno de esos puntos, sin tanto diagnóstico y guitarreada. Es decir 'nosotros estamos de acuerdo con estas iniciativas'. No se le puede pedir más y vamos a cumplir con eso", sentenció.

Los 10 puntos del Consejo de Mayo

La inviolabilidad de la propiedad privada

El equilibrio fiscal innegociable

La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno

Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar

Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio

La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias

El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país

Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal

Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron

La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

Federico Sturzenegger apuntó contra la Justicia: "¿Cómo vas a ser vos el defensor del privilegio?"

En parte de su entrevista con La Casa Stream, el ministro se refirió al cierre de Vialidad Nacional y la medida cautelar que busca frenar la clausura del organismo estatal.

"El tema de Vialidad es terrible porque tenés una organización de más de 5000 empleados, 1500 delegados gremiales, 1500 cargos jerárquicos. No laburaba nadie. Entonces, ¿cómo no vas a tener las rutas como tenías las rutas?", denunció el ministro, aunque evitó dar mayores detalles sobre la composición del organismo.

Según aseguró, "el ahorro (con el cierre de Vialidad) permitiría pintar todas las rutas argentinas cada 2 años". Actualmente, más allá del superávit fiscal, el Gobierno debate con las provincias por el estado de los caminos y el freno de la obra pública, uno de los bastiones de la gestión de Javier Milei.

En referencia a la reciente sentencia que dio lugar a la medida cautelar para evitar el cierre de Vialidad, Sturzenegger apuntó contra la Justicia y aseguró: "Si vas contra un privilegio, y la Justicia te va a operar defendiendo ese privilegio. Bueno es complicado porque la Justicia se vuelve el último bastión de la casta".

"La batalla contra la Justicia, o también es una invocación a ellos, no seas el defensor del privilegio. ¿Cómo vas a ser vos el defensor del privilegio?", sentenció.