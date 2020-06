Al final, Capital tuvo otro día récord en contagios, el martes, pero no modifica los planes

Sin embargo, con la nueva metodología la Ciudad no informa el total de contagiados como hacía y luego discriminaba los no residentes. De esa manera se conoció ayer que el martes se reportaron 402 casos de residentes y 102 de no residentes, un total de 505 que supera todas las marcas hasta ahora.

Como sea, la suba, con respecto a días anteriores no alteraba ayer los planes de Horacio Rodríguez Larreta para consensuar con la provincia y la Nación, la apertura, en la Ciudad de negocios de venta de ropa y calzado con un protocolo especial que no permitiría el uso de probadores. También seguía en marcha habilitar permisos para que durante los dos días del fin de semana puedan salir a pasear los niños sin importar en qué número termina el documento del adulto que los acompaña y también estaba firme la decisión de dejar salir a correr en forma solitaria por la noche o por la mañana antes de las ocho.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, remarcó ayer que la idea de habilitar nuevas actividades en la Ciudad de Buenos Aires “no es por optimismo”, sino que busca oxigenar al “conjunto de personas que están fatigadas”.

“Las medidas que estamos tomando no son por optimismo: acá no hay optimismo”, dijo y luego sostuvo que “no estamos bien, pero entendemos que hay un conjunto de personas que están fatigadas y necesitan otra cosa. Entendemos que dentro del `no estamos bien´ hay un montón de necesidades que debemos atender”, indicó Quirós y advirtió que “todas las variables están dentro de algo que podemos manejar relativamente bien; pero si nos equivocamos, es un desastre”.

El Gobierno porteño mantendrá, si lleva adelante como planifica la nueva etapa, la prohibición de abrir locales en los llamados centros comerciales de avenidas. Dejará que levanten las persianas los negocios de barrios, que calculan con uno 20 mil que se sumarán a unos 50 mil ya permitidos, restringiendo a 10 mil comercios en zonas que considera se producen aglomeraciones de personas y se facilita el contagio.

Mientras, el Gobierno porteño dio datos sobre la ocupación de camas en el sistema de salud público (ver aparte) y reportó que hasta ahora se hicieron 36872 hisopados de los cuales el 24,1% fueron positivos.

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, José Luis Giusti, precisó, en la jornada que “si se mantiene el aplanamiento de la curva” de contagios “podrían reabrir unos 20 mil locales de indumentaria y calzado” y que “estamos evaluando aumentar las salidas de los chicos con el Consejo de la Niñez y el Ministerio de Salud. Se respetaron muy bien las medidas hasta acá y hay posibilidad de ampliar. El funcionario agregó sin embargo que “ todo está supeditado a la decisión del Gobierno nacional” .