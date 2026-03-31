SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
31 de marzo 2026 - 21:54

El Gobierno declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica

La decisión fue oficializada a través de la Oficina del Presidente, que vinculó al cuerpo militar iraní con los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. También se habilitaron sanciones financieras y restricciones operativas.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica﻿ fue incluido como organización terrorista,

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica﻿ fue incluido como organización terrorista,

El Gobierno declaró este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica(CGRI) como organización terrorista. A través de un comunicado publicado en la Oficina del Presidente, el Ejecutivo aseguró que un brazo operativo del grupo fue responsable de los dos atentados sufridos por la Argentina, a la Embajada de Israel y a la AMIA.

La medida fue comunicada oficialmente por Casa Rosada, que señaló: “El Gobierno Nacional ha declarado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista”. En el texto, además, se remarcó que la Argentina fue víctima de “dos de los atentados terroristas más graves de la historia”, en referencia a los ataques de 1992 y 1994, atribuidos al accionar de Hezbolá como brazo operativo regional del grupo iraní.

Informate más
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2039139485535883744&partner=&hide_thread=false

Noticia en desarrollo.-

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias