El Gobierno respaldó la entrada en vigor del acuerdo de la OMC que limita subsidios a la pesca + Seguir en









Cancillería destacó la puesta en marcha del convenio alcanzado en la Organización Mundial del Comercio, que apunta a reducir distorsiones en el comercio internacional, proteger los recursos marinos y limitar los beneficios que reciben flotas que operan en la milla 201.

Cancillería informó que la Argentina acompañó la entrada en vigor del acuerdo de la OMC que limita subsidios a la pesca y apunta a reducir distorsiones comerciales y proteger los recursos marinos. Wikipedia

El Gobierno acompañó la entrada en vigor del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un instrumento que busca reducir los subsidios que distorsionan el comercio internacional y afectan el aprovechamiento eficiente de los recursos pesqueros. Así lo informó Cancillería este viernes en el marco de la 14ª Conferencia Ministerial del organismo, que se desarrolla en Yaundé, Camerún.

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Según el comunicado oficial, el acuerdo comenzará a aplicarse a 116 miembros de la OMC, incluido el país, y es el resultado de más de dos décadas de negociaciones. Para el Gobierno, se trata de un avance relevante tanto para la eliminación de distorsiones comerciales como para la conservación de los recursos marinos.

La Cancillería señaló que el país participó activamente desde el inicio de la negociación y remarcó que este instrumento representa una herramienta importante frente a la situación generada por las flotas internacionales que operan a partir de la denominada milla 201, fuera del límite de la Zona Económica Exclusiva argentina. Según el texto oficial, esas embarcaciones se benefician de subsidios otorgados por sus países de origen, lo que les permite sostener artificialmente su presencia en el Atlántico Sur.

Además, el comunicado sostuvo que en la reunión ministerial se prevé la adopción de una declaración orientada a acelerar la implementación del acuerdo y a abrir nuevas negociaciones sobre subsidios que fomentan la sobrecapacidad y la sobrepesca.

Para el Gobierno, avanzar tanto en la aplicación de este convenio como en nuevas disciplinas dentro de la OMC resulta clave para "prevenir la depredación de los recursos pesqueros, eliminar distorsiones al comercio y garantizar condiciones de libre competencia" en un sector que considera prioritario y dinámico.

Quirno celebró el acuerdo y apuntó contra los subsidios que distorsionan la competencia Tras el anuncio, el canciller Pablo Quirno celebró la entrada en vigor del convenio a través de un mensaje en redes sociales. Allí lo definió como un “acuerdo histórico” y destacó que la puesta en marcha alcanza a 116 miembros, entre ellos la Argentina. En su publicación, Quirno remarcó que, después de más de veinte años de negociaciones, el entendimiento representa un paso concreto para eliminar distorsiones, cuidar los recursos marinos y combatir prácticas que afectan la competencia, en especial los subsidios a flotas que operan en la milla 201. El funcionario agregó además que la Argentina seguirá impulsando dentro de la OMC nuevas negociaciones orientadas a eliminar subsidios que distorsionan el comercio y ponen en riesgo los recursos pesqueros. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2037616175744442766&partner=&hide_thread=false Acuerdo histórico en la OMC:



Celebramos que entró en vigor el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca para 116 miembros, incluida la Argentina.



Después de más de dos décadas de negociaciones, damos un paso concreto para eliminar distorsiones, cuidar los recursos marinos y… https://t.co/VdeXNTQkSm — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 27, 2026

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