Manuel Adorni cerrará este viernes su ronda de respaldos con reunión y posible foto con Javier Milei

El Presidente y el jefe de Gabinete compartirán un encuentro y una actividad oficial en busca de reposicionar al funcionario tras semanas de cuestionamientos.

Manuel Adorni se reunirá con Javier Milei en busca de un nuevo gesto de apoyo.

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , mantendrán este viernes un nuevo encuentro cara a cara, en el que el mandatario buscará ratificar su respaldo político al funcionario tras semanas de exposición pública y luego de una ronda de fotos con diversos funcionarios .

El lugar de la reunión no fue confirmado, pero se espera que haya una nueva foto conjunta , luego de la imagen difundida el miércoles junto a Karina Milei , en una señal de apoyo interno dentro del Gobierno.

Tras el encuentro, ambos participarán de otra actividad: la inauguración del centro de formación de Capital Humano , dependiente del ministerio que conduce Sandra Pettovello , en lo que será una nueva aparición pública compartida.

La postal llega después de semanas en las que Adorni dominó la agenda, por el viaje de su esposa en un vuelo oficial y el avión privado a Punta del Este. En ese contexto, el funcionario intentó bajar la tensión mediática con una conferencia de prensa el miércoles, donde dio explicaciones sobre su situación.

Adorni desplegó este jueves una agenda intensa de reuniones políticas en la Casa Rosada , en un intento por retomar el control de la gestión luego de la conferencia de prensa del miércoles donde evitó dar explicaciones de fondo sobre su patrimonio y el financiamiento de un viaje a Punta del Este.

El funcionario mantuvo reuniones de trabajo, las cuales fueron todas acompañadas con una foto para las redes sociales. En primer lugar, se encontró con la senadora Patricia Bullrich. "Conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin", señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2037190660319523076&partner=&hide_thread=false Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin. pic.twitter.com/CnAGemj5An — Manuel Adorni (@madorni) March 26, 2026

Más tarde, se reunió con ministros como Federico Sturzenegger, a cargo de Desregulación y Transformación del Estado, y Juan Mahiques, del área de Justicia, en busca de mostrar gestión.

Desde el oficialismo buscan que el jefe de Gabinete recupere centralidad con una agenda enfocada en temas de gestión, luego de días en los que debió responder por el viaje que realizó junto a su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos y Uruguay.