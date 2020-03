Larreta, en "sintonía fina" con la Rosada contra la pandemia

“Si todos se dieran cuenta de que sin grieta trabajamos mejor para el bien de la gente”, se entusiasman al desandar la furiosa rivalidad prepandemia, que tiene en cuarentena, una feroz pelea por recursos.

Como ejemplo de esa sintonía, el ministro de Transporte del Gobierno porteño, Juanjo Méndez, escribió en Twitter: “Habrá libre estacionamiento y circulación en la Ciudad. Medida que propuso el equipo de Legisladores @TodosCaba y la tomamos hoy porque dependíamos del distanciamiento social. Cuando trabajamos por un objetivo común, demostramos que en equipo se puede”.

La cuenta @todoscaba es la oficial del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires y los legisladores del peronismo venían pidiendo que, para aliviar los viajes en transporte público en tiempos de epidemia, se extiendan los lugares para estacionar en el centro del distrito. Horacio Rodríguez Larreta fue por más y hasta dispuso que donde hay parquímetros no se abonará siquiera el estacionamiento (ver nota aparte).

En otro sentido también hubo ayer una reunión en el CCK del centro porteño, entre los titulares de las áreas culturales de la Nación, Tristán Bauer, de la Ciudad, Enrique Avogadro y el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, para acordar medidas que alivien el aislamiento y recree en home office ante “la necesidad de implementar distintas herramientas digitales para asegurar y garantizar el acceso a las expresiones culturales y artísticas a través de diferentes medios”.

Como sea, ayer mismo, Larreta, descartó que algún otro tema que no tenga como eje afrontar los coletazos de la pandemia, se habla con los inquilinos de Balcarce 50. Confirmó, en ese sentido y como anticipó este diario, que “no se habla de otra cosa que no sea coronavirus”, al referirse en qué quedó la disputa por el recorte de fondos de coparticipación que busca implementar el Gobierno nacional, el cual a su vez dejó en stand by la última reunión que iba a realizarse la semana pasada para finalmente disponer una medida que le alivie el presupuesto a Alberto Fernández. Ayer, el alivio lo mostró Larreta, quien está volcando todos los recursos que puede al área de Salud, anticipando compras de insumos planificadas para todo el año y a la difusión de medidas para prevenir la infección por coronavirus, como volantes que se distribuyen por todos los barrios o mensajes telefónicos que los usuarios reciben como llamadas en sus teléfonos celulares, entre otras prácticas. Todo mientras también le pesa a la administración de Larreta la pelea contra el dengue.

Por otra parte, funcionarios porteños mantuvieron ayer una reunión con supermercadistas, convocada por el ministro de Desarrollo Económico, José Luis Giusti, para implementar medidas que impidan el desabastecimiento de productos esenciales y establecer, además, horarios especiales para clientes mayores de 65 años, a primera hora de la mañana y que se realicen filas de espera con una distancia prudente entre los clientes.

Además, Larreta anunció que a partir del viernes los subtes sólo pararán en las estaciones cabeceras y en aquellas que tienen conexiones con otras líneas. La medida apunta a “disminuir al máximo” la circulación de personas en la Ciudad, explicó Larreta, tras destacar que se está trabajando “muy bien” con el Gobierno nacional. Además, se dispuso que sólo entrará una persona cada 16 metros cuadrados a los centros comerciales, con el objetivo de disminuir la cantidad de gente en los shopping, donde se podrá comprar comida para llevar, pero no utilizar los patios de comidas.