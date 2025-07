Guillermo Francos le contestó a Cristina Kirchner por la baja de las retenciones: "No entiende nada"

El jefe de Gabinete cruzó a la expresidenta tras el anuncio de baja "permanente" de retenciones a las exportaciones del agro. Además habló de las elecciones en provincia de Buenos Aires: "Hay gente que no se quedó conforme pero vamos a trabajar todos para el mismo lado", dijo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , habló sobre el cierre de listas de la Alianza La Libertad Avanza de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, y planteó que "siempre hay diferencias, gente que se queda enojada, pero pasa en todos los sectores" . "Hay gente que no se quedó conforme pero vamos a trabajar todos para el mismo lado, vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires" , remarcó, y defendió la baja de retenciones agrícolas anunciada por el presidente Javier Milei .

"Siempre en los cierres de listas hay diferencias, gente que se queda enojada, pero pasa en todos los sectores. Hay gente que no se quedó conforme pero vamos a trabajar todos para el mismo lado que es sostener y llevar adelante el proyecto que lidera Javier Milei ", destacó.

Consultado sobre afirmaciones que circulan en la discusión política como "el peronismo en sangre del Gobierno" o que Milei "es el más peronista de los no peronistas", Francos aseguró que "son cosas que no tienen nada que ver con la realidad".

"Todo lo que viene haciendo Milei es lo contrario a lo que ha hecho el peronismo a durante toda su historia, que se dedicó a repartir los recursos del Estado, sin pensar en que los ingresos son finitos, y como las necesidades son infinitas, en algún momento eso choca. Milei ha cortado los gastos del Estado, pensando en que tiene que ser muy limitado en los gastos y tiene que generar ser eficiente en los recursos. Creo que vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires, sentimos un apoyo muy fuerte porque estamos dando solución a uno de los cánceres que tenía la Argentina que es la inflación", afirmó.

Guillermo Francos: "Cristina no entiende nada de economía"

Por otro lado, Francos le respondió a la expresidenta Cristina Kirchner, quien afirmó que Milei "gobierna para los ricos". " No entiende nada. El daño que las medidas que ellos han tomado le han hecho al sector agropecuario y a los argentinos, en definitiva, es enorme, porque es no entender que permitirle al sector agropecuario explotar al máximo sus posibilidades es agrandar el país, permitir que exista actividad económica, que se incremente, que se invierta en todos los sectores", sostuvo.

"Lo que produce el sector agropecuario va a todos los sectores de la economía, en cada uno de sus pueblos, en los comercios, en la venta de vehículos. Todo eso genera actividad económica. Ponerle un freno, como se ha puesto con las retenciones, al crecimiento de esa actividad es no entender lo que pasa en la economía. Ojalá, como se han comprometido tantas veces los sectores agropecuarios, la famosa Mesa de Enlace, se cumpla con esta especie de máxima que ellos han establecido que bajar las retenciones implica una mayor producción como queremos todos", señaló.

"Dentro de los sectores del campo hay sectores que tienen mucho y otros chacareros con un pequeño pedazo de tierra para producir y que se levanta, como decía ayer el presidente de La Rural, todos los días a las 5 de la mañana para ver cómo le saca más renta a su pequeño patrimonio. La necesidad que tenemos es la de agrandar la Argentina, y la no necesidad que había en el país de incrementar este sistema que ha incrementado fuertemente la cantidad de jubilados que el sistema de reparto no alcanza a repartir porque no tiene fondos", añadió.

Además, consultado por el veto al aumento jubilatorio, informó que "va a ser dentro de los diez días desde que se comunicó la ley", plazo que vence el martes 5 de agosto.