Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin se casaron por civil

La novia visitó un conjunto en crepe satin, en color verde lima, del diseñador Gabriel Lage y unos Stilettos nude. Al terminar la ceremonia, ambos se mostraron muy emocionados y recibieron el típico baño en arroz luego de concluido el evento formal.

El exjefe de gobierno porteño tuvo como testigos a sus amigos del colegio: Martin Arana, Patricio Rotman y Gonzalo Robredo. Por su parte, Maylin llevo a su amiga, Ana Clementi, Lucía Chioccarelli y su madre Mariana Vasquez Ferro.

Además, por parte del excandidato por el PRO estuvo presente Emmanuel Ferrario, integrante del nuevo think thank político de Larreta, Movimiento al Desarrollo. Ferrario llegó temprano a la sede en Uruguay y fue el encargado de recitar unas palabras para los novios.

El casamiento estaba planeado para el mes de octubre, sin embargo, a mitad de año falleció el padre de Maylin, Claudio Maylin, a sus 64 años de edad por un cáncer de páncreas. "Ha sido un año difícil, pero Horacio ha estado ahí, a pleno, bancándome", aseguró la exfuncionaria porteña.

La unión civil llega luego de varios años de relación. Larreta y Maylin se conocieron en el trabajo, cuando ella era coordinadora general de la estrategia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Covid-19 y secretaria de Tercera Edad y Bienestar Integral para Personas Mayores del Ministerio de salud porteño, en 2021 y 2022. Maylin abandonó la función pública y así, durante 2023, se dedicó a acompañar a Larreta desde afuera en su campaña electoral.

El cruce entre Horacio Rodríguez Larreta y el oficialismo

En las últimas horas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, restó importancia a los reclamos que realizó el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta al presidente Javier Milei, y aseguró que "resulta absolutamente intrascendente el análisis que pueda hacer".

La respuesta del oficialismo llega luego de que el exjefe de gobierno porteño publicará una dura crítica contra el presidente Javier Milei y remarcó que "lo han elegido para gobernar el país, no para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas". El exmandatario además publicó un informe realizado por el Movimiento al Desarrollo, su flamante partido, donde analiza "los efectos de su violencia discursiva y sus insultos sobre la convivencia democrática".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/horaciorlarreta/status/1861534628848271859?t=GpGXvO4TQ1C_iPhdIq8_cg&s=08&partner=&hide_thread=false Desde que asumió, el presidente atacó 2173 veces con insultos y humillaciones a personas e instituciones a través de su cuenta de X.#LasPalabrasImportan pic.twitter.com/jpZG7ay0k2 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 26, 2024

"Nuestros compatriotas lo han elegido para gobernar el país. No para dividirnos. No para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas. No para compartir mensajes de odio en las redes sociales. No para terminar con los consensos que tanto nos costaron como sociedad. No para llevarnos otra vez al resentimiento entre compatriotas", reza el mensaje de Larreta.

A pesar de bajarle el precio a las declaraciones del excandidato presidencial, el vocero presidencial le respondió a Larreta en su habitual conferencia: "La gente confió en Milei y no confió a él cuando era precandidato a presidente. Lo demás son opiniones, que las respetamos, pero resulta intrascendente el análisis que pueda hacer".

En ese sentido, manifestó: "Según las últimas elecciones PASO, el precandidato a presidente, porque nunca llegó a ser candidato, se quedó en la precandidatura, sacó un 10% de los votos, así que 9 de cada 10 argentinos no cree en lo que dice él".

Paralelamente, Adorni afirmó: "Llama la atención que teniendo un millón setecientos mil seguidores en la red X tenga apenas un puñado de me gusta, eso implica que sus seguidores no lo escuchan o se han olvidado de él".

Por otro lado, negó que el presidente sea violento en sus discursos y lo justificó diciendo que "tiene una forma muy estricta de responder ante determinados grupos de gente que le han hecho mucho daño a la argentina o él en lo personal". "La violencia no está en las formas, sino en los actos y los resultados de esos actos", sentenció.