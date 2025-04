Jorge Macri sobre la gestión de Javier Milei: "La motosierra sola no alcanza"

Jorge Macri: "La motosierra sola no alcanza".

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri , se refirió a la gestión de LaLibertad Avanza (LLA) y definió que "la motosierra sola no alcanza". Además, aseguró que el PRO apoyó en las últimas elecciones al partido que conduce Javier Milei "para no volver atrás".

"Ahora, mi realidad en la Ciudad es distinta, por eso, a mí que me vengan con la motosierra... la motosierra sola no alcanza. ¿Es una visión reduccionista?", se preguntó en declaraciones a la señala de cable A24.

A su vez, repasó el apoyo del PRO al actual oficialismo. "Primero respeto a toda la gente que participa democráticamente, y además respeto a quien fue votado. Así como me gusta que me respeten a mí. Fuimos aliados de La Libertad Avanza para una decisión de que no queremos volver atrás. El límite es el kirchnerismo", manifestó.

Sobre su gestión, el alcalde porteño sostuvo: "Gestiono, laburo. A veces algunas cosas no salen como me gustaría, y hoy tenemos una competencia en la Ciudad que es por legisladores. Legisladores que necesito para hacer la línea F de subte, legisladores que necesito para endurecer penas con los trapitos. Esa es la discusión, hoy no se discute mi cargo ni mi rol".

"Estamos pidiendo la ayuda del FMI pero no tenemos la ley principal operativa que necesita un país, que es el presupuesto. Tenemos la provincia de Buenos Aires sin presupuesto, el Gobierno nacional sin presupuesto, y la Ciudad de Buenos Aires con presupuesto", concluyó Macri en diálogo con A24.

Jorge Macri cruzó a Manuel Adorni: "No conoce a la ciudad ni a los porteños"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cruzó este miércoles a Manuel Adorni, vocero presidencial y primer candidato a legislador de CABA, tras acusarlo de "comunista". "No conoce a la ciudad ni a los porteños", aseguró.

Después de semanas de negociaciones, la Libertad Avanza (LLA) decidió ir por su cuenta en las elecciones porteñas del 18 de mayo. En el comienzo de la campaña, Adorni realizó duras criticas a la gestión del PRO en la Ciudad y sostuvo que está dominada por el "comunismo".

Macri le contestó con ironía. "Se ve que no conoce mucho a la Ciudad ni a los porteños", afirmó en una entrevista en C5N. "El porteño es una persona que cree en la libertad, en la diversidad, en la posibilidad de emprender, que al privado le vaya bien, de que el Estado sea eficiente, pero cree en el Estado también".