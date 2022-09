Humberto Schiavoni: "El oficialismo inhibe el diálogo"

Humberto Schiavoni (HS): Estamos en un país dividido que acaba de sufrir un hecho muy repudiable como es el intento de asesinato y la posterior amenaza de muerte hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde el Presidente Alberto Fernández hacia abajo en vez de aprovechar este hecho para convocar a la unidad nacional, a la concordia o buscar puntos de encuentro siguieron profesando el odio, El propio Presidente la noche del atentado cuando los senadores y diputados nacionales habíamos coincidido en un documento de repudio culpó a la oposición, a los medios y a la justicia de haber instalado el clima de odio. A partir de ahí es muy difícil modificar este estado de cosas. Además, el oficialismo está tratando de hacer una especulación política ante este terrible hecho, cuando debería haber sido todo lo contrario y tomar el ejemplo del ex presidente Alfonsín cuando atentaron contra su vida.

P: ¿Es imposible que el oficialismo y la oposición se reúnan para buscar una solución en conjunto a los problemas graves que atraviesa el país?

HS: A partir de lo que dijo el presidente Alberto Fernández y de lo que se dijo en Plaza de Mayo y en la Cámara de Diputados los que inhiben cualquier tipo de diálogo son los oficialistas. Cuando acusan que esto es producto de la justicia macrista quiero dejar bien en claro que al fiscal Luciani lo propuso Cristina Fernández de Kirchner en 2013 cuando envió sus pliegos con las firmas del entonces ministro de Justicia Julio Alac y de la propia ex Presidente y, el 30 de julio de ese año se aprobó su designación. En ese año el Pro no contaba con senadores, recién en 2013 se incorporaron Gabriela Michetti; Diego Santilli y Alfredo De Angelis

P: ¿Qué evaluación hace de la justicia?

HS: Luciani evidentemente es un fiscal honesto porque ante las abrumadas pruebas en contra de la vicepresidenta y, más allá de haber sido propuesto por ella; no tuvo problemas en acusarla, muestra que es un fiscal independiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio pasos en el mismo sentido. Esto demuestra que tenemos una mejor justicia que la de años anteriores

P: Según usted ¿hacia qué Argentina vamos?

HS: Si se sigue en este camino vamos a una Argentina de más divisiones y de menos posibilidades de acuerdo para sacar al país de la crisis, con una economía que naufraga y con una inflación que lejos de ceder se acrecienta, un déficit fiscal que no es atacado con la contundencia que debe ser atacado para parar la emisión monetaria. El oficialismo solo intenta ganar tiempo.

P: ¿Sergio Massa es ganar el tiempo para que el oficialismo pueda llegar a las elecciones?

HS: Sí. No vemos ninguna medida estructural para la solución de la Argentina.

P: ¿Cuáles son las medidas que debería tomar la Argentina?

HS: Debe avanzar en una reducción del déficit, debe dejar de emitir en forma descontrolada, honrar sus deudas y encaminarse a un sistema impositivo progresivo, no expolia torio como el que tenemos que inhibe inversiones. Si no se recrea el núcleo virtuoso de la inversión, la Argentina no tiene solución. Está creciendo el endeudamiento en pesos. Si no se toman medidas de fondo las distorsiones se incrementarán.

P: Milei plantea el cierre del Banco Central y dolarizar la economía…

HS: Nosotros no estamos en esa posición, no pensamos que se deba cerrar el Banco Central, la Argentina debe tener su moneda, se debe trabajar como lo está haciendo JxC en un plan de estabilización y desarrollo que presentaremos antes de fin de año en el conjunto de la coalición de JxC por parte de las cuatro fundaciones que integran el espacio

P: Usted es hombre muy cercano al ex Presidente Macri. ¿Será candidato a presidente?

HS: Macri dijo que aún no tomó una decisión. Está trabajado para que JxC llegue al gobierno en 2023. Su candidatura dependerá de su voluntad y de escenarios que claramente no son estos.

P: Insisto, ¿para usted sería el candidato de JxC que podría enfrentar al oficialismo?

HS: Hablar de candidaturas cuando el país se desangra en una inflación que golpea a los sectores más vulnerables que gastan casi la totalidad de sus ingresos en alimentos cuyo rubro es donde más golpea la inflación es casi obsceno. JxC debe trabajar por la unidad y por una propuesta para salir de la crisis

P: ¿Cómo bajaría usted hoy la inflación de forma casi inmediata?

HS: Como se hizo en Israel. El secreto de ese país fue dejar de emitir reduciendo el déficit y desindeczó la economía. La receta es conocida lo que no está claro es la decisión de llevar adelante con firmeza ese tipo de políticas. Son medidas antipopulares que restan votos porque claramente se deben subir las tarifas. Si bien es contrafáctico muchos dicen que Macri perdió las elecciones del 2019 por la suba de tarifas de energía y gas. Lamentablemente ese camino se desandó peor que el punto de partida en 2015

P: Usted habla de la grieta. ¿No cree que los políticos deberían bajar los decibeles de agresión?

HS: Si la grieta es visiones distintas del país es lícito. La grieta más complicada es la grieta del enfrentamiento político que la inauguró Néstor Kirchner y la profundizó Cristina Fernández de Kirchner. Si no estás conmigo, sos mi enemigo y te voy a destruir a como de lugar

Misiones

P: ¿Están analizando quienes podrían ser posibles candidatos a gobernador e intendentes en la provincia de Misiones?

HS: JxC se está fortaleciendo en los 77 municipios de la provincia y tendremos candidatos competitivos en todas las comunas. También contamos con jóvenes competitivos a nivel gobernación, debemos resolver quien está mejor posicionado cuando llegue el momento

P: Usted termina su mandato como Senador. ¿Pensó en el 2023?

HS: Haré lo que mi espacio político necesite y como siempre funcional a las necesidades políticas del conjunto.