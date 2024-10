Interna radical: el diputado Mario Barletta armó un monobloque y dijo que la división de la UCR "es un sinsentido"

WhatsApp Image 2024-10-30 at 11.08.31.jpeg

"Se puede convivir y se debe convivir en el marco de las diferencias. Eso no tiene por qué ser motivo de división. Lo intenté hasta ultimo momento. Y acá no hay culpables: todos no la tienen o todos tienen una parte", agregó el santafesino, quien también fue presidente del Comité Nacional entre 2011 y 2013. En ese sentido, dijo a este medio que desde ese lugar piensa trabajar para que "el radicalismo no vuelva a cometer de estar en contra de lo que la gente pide, que es tirar todos para el mismo lado".

Respecto a las posiciones en la UCR respecto al Gobierno, expresó: "Existen estas dos tendencias de un radicalismo que plantea un mayor acercamiento y otro mayor distancia a Milei. Eso tiene que ser motivo de análisis político y no de una división".

Asimismo, recordó que cuando el radicalismo integraba Juntos por el Cambio había "una urgencia por participar en una cuestión nacional , pero ahora no". "Cada provincia va a definir sus listas de diputados o senadores. Inclusive en términos electorales la tarea es darle una ayuda a esas provincias", concluyó Barletta.