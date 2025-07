Martín Lousteau cuestionó el programa económico del Gobierno: "flotación sucia" y "plan platita en dólares"

Para explicar su planteo, el economista sostuvo: “Una de las señales que determina que vos tenés un tipo de cambio atrasado es la no acumulación de reservas. Hoy tienen reservas netas negativas . Mientras tanto, el mercado te dice ‘tenés que pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) y me tenés que pagar los bonos a mí ’, lo que te pone en un verdadero problema”, dijo durante una entrevista en LN+.

“Hay otro elemento adicional con el que el Gobierno juega que es… Carlos Rodríguez habla de 'Plan platita en dólares'… Dicen ‘voy a estirar este modelo con problemas para ver si me va bien en la elección. Una vez que me va bien, tengo más grados de libertad para acomodar’. Sin embargo, no sabemos si van a terminar acomodando o no. Es un dilema".

Tipo de cambio bajo: Lousteau advirtió el impacto en distintos sectores y aseguró que hay una "flotación sucia"

En relación a la política monetaria que lleva adelante la administración libertaria, Lousteau también explicó que el tipo de cambio no competitivo genera consecuencias en otros sectores: "El consumo masivo sigue desplomado. El sector metalúrgico está 12 puntos por debajo que en el comienzo del Gobierno. Cuando miran a los argentinos que viajaron a Estados Unidos para el Mundial de Clubes, ¿les resulta barato o caro viajar?”.

“Le cuesta enormemente a una gran parte de la economía traccionar, competir con importaciones o exportar con este tipo de cambio”, sostuvo y detalló: “Aquellos lugares donde la Argentina no tiene una ventaja competitiva clara como petróleo, gas y minería, cuestan más. La agricultura está teniendo problemas”.

Por último, habló del sistema de flotación entre bandas que impuso el Gobierno para el dólar y cuestionó: “No está flotando. Hay un montón de intervenciones de distinto tipo. Tenes intervenciones financieras en el futuro y con la compra y venta de bonos. Es un mercado de flotación sucia donde todavía tenemos controles de cambio que las personas podemos no sentir porque podemos comprar dólares para pagar la tarjeta o un viaje”.