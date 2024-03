Patricia Bullrich cruzó a Victoria Villarruel por el uso de las Fuerzas Armadas: "Es un debate que estoy dispuesta a dar"

Live Blog Post

Adorni sobre las críticas de Villarruel: "No somos una manada"

El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, se refirió a las críticas realizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel hacia el presidente Javier Milei y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich:

"Nosotros no somos una manada que vamos todos juntos siempre opinando igual y la doctora Villarruel tiene opiniones que muchas veces pueden no coincidir como las puedo tener yo con diferentes opiniones a otros funcionarios. Nos parece más sano que fingir algo que no es. Repito: no existen internas, no sólo entre el presidente Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel, sino que no existen internas entre ningún funcionario".

"Si por alguna razón estamos gobernando es precisamente porque no nos manejamos en manada, porque no lo somos y porque tenemos opiniones distintas. El funcionamiento de los poderes va a ser mucho más sano y agil si tenemos opiniones genuinas y sinceras", agregó.