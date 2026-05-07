Domingo Cavallo le respondió a Javier Milei y Luis Caputo: "Yo creo que no vio la entrevista, ojalá tenga la paciencia de mirarla"

El exministro contestó a las críticas del Gobierno y aclaró que su intención no fue atacarlos, sino insistir en la necesidad de avanzar hacia un esquema con reglas macroeconómicas más claras.

Cavallo le respondió a Milei y Caputo: "Yo creo que no vio la entrevista, ojalá tenga la paciencia de mirarla".

Luego de las duras críticas que recibió por parte del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo , el exministro Domingo Cavallo salió este jueves a responder y aseguró que sus declaraciones fueron malinterpretadas.

“ ¿Qué le molestó a Milei de esta entrevista? Yo creo que no la vio ”, escribió Cavallo en su blog personal este jueves luego de la fuerte ofensiva del oficialismo. El economista hizo referencia a los cuestionamientos que había realizado sobre la política económica del Gobierno y, particularmente, sobre la manera en que Caputo interviene en el mercado financiero.

“Si es por el comentario que yo hice sobre cómo interviene en el mercado Luis Caputo, me limité a repetir lo que el mismo Milei había dicho”, sostuvo. En ese sentido, Cavallo explicó que había contrastado el estilo del actual ministro de Economía con el de su par de Desregulación Federico Sturzenegger. Según señaló, mientras Sturzenegger elabora propuestas “ como hacen los economistas profesionales ”, Caputo tiene un “ modo trader ” de manejar la economía.

El exministro de Economía respondió a las críticas del presidente Javier Milei y de Luis Caputo luego de sus cuestionamientos al rumbo económico del Gobierno.

De esta manera, el exministro aclaró que su intención no fue atacar al Gobierno, sino insistir en la necesidad de avanzar hacia un esquema con reglas macroeconómicas más claras. “Fue una forma de insistir en mi propuesta de definir reglas de juego para el manejo monetario, cambiario y financiero. Es decir, poner en marcha una reforma monetaria que permita a todos los agentes económicos entender cómo se adoptan las decisiones en materia de políticas macroeconómicas”, afirmó.

Además, aseguró que esa visión era compartida por Milei en conversaciones que ambos mantuvieron en el pasado: “Algo que de mis conversaciones con Milei en el pasado, yo siempre creí que él compartía”.

Por último, Cavallo publicó el video completo de la entrevista que originó la polémica y cerró con un mensaje dirigido directamente al Presidente: “Ojalá el Presidente tenga la paciencia de mirarla. Pienso que lo va a ayudar”.

El origen de la pelea entre Cavallo y el Gobierno

El cruce comenzó luego de una entrevista en la que Cavallo cuestionó la estrategia económica del oficialismo y sostuvo que el principal obstáculo para una mejora sostenida es la continuidad de los controles cambiarios.

“El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo. Para que siga bajando tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario”, afirmó el exfuncionario, quien también reclamó libre movimiento de capitales y una mayor acumulación de reservas.

Además, lanzó críticas personales contra Caputo al definirlo como “un trader” que “no tiene ninguna teoría”. Las declaraciones provocaron una rápida reacción del Gobierno. Caputo respondió con dureza y deslizó que detrás de las críticas existía “resentimiento”. “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note”, escribió el ministro, quien además responsabilizó a Cavallo por medidas como el corralito y el impuesto al cheque.

Por su parte, Milei reforzó las críticas y sostuvo que el modelo económico asociado al exministro implicó “expropiaciones masivas” y una “violación sistemática a la propiedad privada”.