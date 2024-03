Más recortes: Gobierno despidió a dos funcionarios que cobraban miles de dólares desde Miami y París

manuel adorni 18-03.jpeg

Ajuste y recorte: el Gobierno continúa con el cierre de distintos organismos

En el marco del plan de Gobierno centrado en el ajuste económico y el fin del déficit fiscal, el Poder EJecutivo resolvió esta semana el cierre de otros dos organismos: se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar.

Según detalló, la decisión se tomó luego de una revisión de “datos calamitosos, profundamente desoladores” sobre ambos organismos que empleaban a 964 trabajadores, lo que se redujo a dirección que nucleará a 64 empleados. "Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”, subrayó al respecto.

El portavoz cuestionó además “la fiesta que había del gasto público” y planteó que había "160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.

Adorni sobre las críticas de Villarruel: "No somos una manada"

El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, se refirió a las críticas realizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel hacia el presidente Javier Milei y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich: "Nosotros no somos una manada que vamos todos juntos siempre opinando igual y la doctora Villarruel tiene opiniones que muchas veces pueden no coincidir como las puedo tener yo con diferentes opiniones a otros funcionarios. Repito: no existen internas, no sólo entre el presidente Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel, sino que no existen internas entre ningún funcionario".

"Si por alguna razón estamos gobernando es precisamente porque no nos manejamos en manada, porque no lo somos y porque tenemos opiniones distintas. El funcionamiento de los poderes va a ser mucho más sano y agil si tenemos opiniones genuinas y sinceras", agregó.