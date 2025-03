No existe negociación con el FMI

Ahora vemos con todas las declaraciones vertidas sobre el día viernes que esa es la única realidad, ya que al comunicarnos con funcionarios del Fondo nos informan que no existen novedades más allá de lo dicho hace 15 días por la vocera del mismo (“…hay charlas muy productivas…”) n siquiera negociaciones iniciadas.

Contra las noticias de análisis de adelantamiento de las elecciones legislativas nacionales de octubre a julio para poder efectuar la devaluación que está solicitando el organismo para sentarse a iniciar negociaciones, solo indica y confirma que no existe nada iniciado a este momento y ello quiere decir directamente que solo venden humo para que los mercados financieros no se disparen y generen una suba del tipo de cambio con consecuencias en una espiralización de la inflación mensual que no pueda detenerse a pesar de la altísima recesión/depresión económica autogenerada y haber sometido a la población a un sacrificio inútil desde hace casi 15 meses.

Lo que solicita el FMI solo para sentarse a negociar en el caso nuestro es: devaluación entre 60 y 110%, liberación del cepo, unificación cambiaria. flotación del tipo de cambio y salida del Ministro teniendo en cuenta lo sucedido en 2018. Eso podría traer como consecuencia que teniendo una base monetaria (cajas de ahorro en pesos+cuentas corrientes en pesos+pesos que tenemos en nuestros bolsillos y billeteras físicas/virtuales) de hoy en $100 BM vs la existente al 9/12/2023 de $30 BM –o sea, se emitieron más de dos bases monetarias en estos 15 meses de mandato- contra las reservas internacionales brutas del BCRA U$S 26.636 MM y en franco descenso hasta el mes de agosto podrían ser cercana a los U$S 20 MM o menos el valor técnico del tipo de cambio te brinda un número de $5.000 por cada dólar estadounidense. Aunque ese valor técnico es solo una referencia y generalmente no se cumple al momento de liberación del cepo sino luego de 20 a 30 ruedas financieras pero no existe techo para esa situación.

Como dato histórico podemos mostrar que nos encontraríamos ante un posible de inicio de la negociación número 24 de nuestra amada Argentina con el FMI. En el 95% de esas negociaciones se cerraron acuerdos y sólo uno de ellos se cumplieron las revisiones trimestrales con lo firmado. Ese fue el último desde su firma en 2022 hasta el el 10 de diciembre de 2023.

La única negociación que no llegó a buen término fue la de octubre-principios de diciembre 2001 que era sólo por U$S 1.500 millones para realizar cobertura de cuotas a ellos mismos, siendo el resultado de ello primeramente la colocación interna del corralito a cuentas corrientes y cajas de ahorro aunque posteriormente se extendió al corralón a los plazos fijos en pesos y dólares contra bonos otorgados por el Estado Nacional. Es de señalar que cuando una negociación se cae el FMI nunca informa el estado de “negociaciones caídas” puesto que al ser con uno de sus miembros también corren el riesgo de caerse el mismo organismo.

Analista económico y tributarista