Javier Milei negó que EEUU exija la salida del swap y afirmó que a Argentina le correspondía el 35% de aranceles

Milei negó presiones de EEUU para cancelar el swap con China

"Yo no voy a contar secretos de Estado, pero eso no me lo pidió. No me lo pidió ni él ni nadie", dijo esta noche durante una entrevista con el canal de streaming Neura. Recientemente, el BCRA acordó renovar con su par chino el total del tramo activado del acuerdo bilateral de swap de 35 mil millones de renminbi (equivalentes a u$s5.000 millones) por un plazo adicional de 12 meses.