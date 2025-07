Carlos Melconian criticó nuevamente el plan económico y cuestionó la forma que el BCRA interviene en el mercado

Durante el reportaje, el expresidente del Banco Nación sostuvo que la realidad económica terminó por desbordar los lineamientos del programa oficial. A su entender, las medidas se adoptan “para evitar un mal mayor” y no como parte de una estrategia definida.

Melconian señaló que el principal foco de tensión está en el frente cambiario. Advirtió que el tipo de cambio actual no es de equilibrio y atribuyó la presión sobre el dólar a desequilibrios estructurales. “Un dólar a $1.150 estaba más para subir que para bajar”, aseguró, aclarando que su advertencia no fue alarmista sino una cuestión de “sentido común”.

Para dimensionar el nivel de salida de divisas, el economista utilizó una metáfora contundente: “En tres meses se fumaron Vaca Muerta de un año”. Según explicó, la demanda de dólares del sector privado por turismo y ahorro rondó los u$s10.000 millones, una cifra cercana al superávit energético anual proyectado en u$s12.000 millones.

milei melconian

Críticas al levantamiento de restricciones

El economista también apuntó contra lo que consideró una liberalización prematura del mercado cambiario para personas físicas. Según Melconian, el Gobierno actuó con “apresuramiento innecesario”, tomando decisiones sin contar con las condiciones macroeconómicas necesarias. Esto, dijo, agravó la actual fragilidad cambiaria.

Insistió en que, aunque el Banco Central suba las tasas de interés, eso no garantiza un equilibrio real. “El equilibrio no llega por poner una tasa extravagante que genere morosidad y recesión”, advirtió.

A su juicio, solo se puede alcanzar estabilidad "con un tipo de cambio que refleje su verdadero valor", con una economía capaz de absorber la demanda de dólares y un turismo local que supere al emisivo.

Más críticas a las decisiones de Javier Milei

Para lograr un esquema sostenible, Melconian consideró que el Gobierno necesita avanzar en dos aspectos fundamentales: acumular reservas internacionales de manera consistente y estructurar un plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares a partir de 2026.

Además, cuestionó el manejo actual de la política monetaria, al considerar que carece de un rumbo claro. Criticó la idea de que el Banco Central pueda comportarse como la Reserva Federal y propuso adoptar una estrategia “más modesta”, acorde a las limitaciones estructurales del país.

Melconian también mostró su desconfianza respecto a la forma en que el Banco Central interviene en el mercado. “¿Por qué no compra dólares de forma transparente con emisión o con superávit fiscal? ¿Para qué perdimos tiempo desde abril hasta ahora diciendo que si no va a $1000 no compra?”, se preguntó.

Y concluyó con ironía: “Todos los que avisamos esto éramos mandriles”, en referencia a las advertencias previas de distintos analistas que fueron ignoradas por el oficialismo.