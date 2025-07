El incómodo momento de Victoria Villarruel en Catamarca: "¿No sentís que traicionaste a Milei?"

“No me parece que esa sea una pregunta que me tengas que hacer porque la verdad es que nada de eso ha sido cierto”, replicó la vicepresidenta incómoda ante la indagatoria. Mientras se dirime la interna, el Gobierno busca apoyos en el Congreso para avanzar con el veto a los proyectos aprobados.

“¿Qué se siente? ¿No sentís que traicionaste a 15 millones de votantes y que traicionaste a Milei?“, le preguntó el periodista. “No me parece que esa sea una pregunta que me tengas que hacer porque la verdad es que nada de eso ha sido cierto”, replicó Villarruel.

Victoria Villarruel Catamarca Video Victoria Villarruel esquivó la pregunta, en medio de una tensa semana en el seno de la Casa Rosada. @VictorianasArg / X

“Es que se habla mucho y lamentablemente mucha gente confió en vos”, insistió el cronista. Sin embargo, la vicepresidenta - que había dejado de sonreír ante las consultas - esquivó la polémica y respondió: “Lo que se hable en el día de hoy tiene que ser sobre lo que les da trabajo a miles de catamarqueños. Eso es superimportante”.

"¿No hay una disculpa para Milei?", intentó por última vez el periodista, a lo que la titular de la Cámara alta sentenció: "Muchas gracias a todos”.

Guillermo Francos reconoció que hay una "crisis política" entre Javier Milei y Victoria Villarruel

Lo sucedido en Catamarca fue un episodio más de la tensa relación entre Milei y Villarruel que el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó como una “crisis política”.

Desde la asunción de La Libertad Avanza en diciembre de 2023, la relación entre Milei y Villarruel no había alcanzado un nivel de confrontación tan marcado. La vicepresidenta fue duramente cuestionada la semana pasada por su participación en la sesión que trató proyectos vinculados a jubilaciones y discapacidad, y el propio presidente la acusó de “traidora”.

Villarruel respondió a través de sus redes sociales, donde también apuntó contra la gestión de Milei por el manejo del tema jubilatorio. “Si hay equilibrio entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”, escribió.

Frente a los señalamientos por traición, la vicepresidenta replicó: “Es el presidente quien no debe traicionar lo que dijo, porque si lo hace los demás debemos marcárselo”. En ese mismo tono, cuestionó la falta de vínculo personal entre ambos: “¿Un Presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él que yo la educación no la pierdo nunca”.

Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 10, 2025

En este contexto, Francos analizó: “Sin dudas es una crisis, no institucional, sino política, dentro del Gobierno. Hay un desentendimiento entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta”, aseguró.

El funcionario evitó brindar detalles sobre los motivos de fondo que provocaron la ruptura, pero remarcó que las diferencias “deberían dirimirse de una manera diferente”, y no a través de declaraciones públicas y cruces en redes.

En relación con el rol que debería desempeñar Villarruel, Francos recordó antecedentes institucionales: “Los vicepresidentes habitualmente juegan un rol secundario en la política. Juegan un rol en circunstancias determinadas, como pasó con (Julio) Cobos con la 125. Después se apagó Cobos, después de ese tema”.