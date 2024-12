La Justicia volvió a postergar la indagatoria de Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez

JULIAN ERCOLINI.jpg En los últimos días, Ercolini firmó un documento donde rechaza las acusaciones de la defensa del expresidente. Télam

Es que Fernández solicitó la recusación del juez federal Ercolini y, además, pidió su apartamiento de la causa y la suspensión de su cita ante las autoridades hasta que no se tramite el planteo. En este contexto -y a pesar de que el magistrado rechazara los argumentos planteados por la defensa - el caso llegó a la Cámara Federal porteña que fijó una audiencia para escuchar los argumentos de Fernández para el próximo 26 de diciembre.

En la nota que se presentó ante las autoridades competentes, la defensa de Fernández alegó: “Objetivamente esta defensa abriga el temor que V.S. se haya formado un criterio y de alguna manera haya prejuzgado acerca de la situación del ex Presidente de la Nación, lo cual incidirá al momento en el que, eventualmente, deba analizar el fondo del asunto y dicte el fallo al resolver su situación procesal”. Anteriormente, el expresidente intentó también hacer una recusación contra el fiscal Ramiro González -quien tiene delegada la investigación- por pérdida de objetividad, aunque finalmente no tuvo éxito.

De esta manera, la Justicia definió que hasta que no se supere el pedido de recusación y que el magistrado quede o no confirmado, el expresidente no será indagado en la causa por violencia de género.

Fabiola Yañez volvió a hablar de su denuncia contra Alberto Fernández

Tras cuatro meses en silencio, la ex primera dama volvió a referirse a su denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández. En declaraciones concedidas al medio español OK Diario, la ex primera dama aseguró que no podría estar en frente al expresidente: "La sensación es como estar al lado de alguien que te abusó... y fueron muchos años”, confesó.

En esta misma línea, Yañez aseguró: “Alberto Fernández jamás me pidió perdón por nada. Además, me culpaba a mí".

Además, Yañez también detalló como viene la relación actual con el expresidente, con quién tiene un hijo, Francisco, nacido durante el mandato de Fernández. En este contexto, la ex primera dama admitió no querer vivir en la Argentina para que su bebe no presencia escenas violentas de su papá. “Yo no quiero que mi hijo viva esas situaciones, quiero darle la mejor vida posible". Por otro lado, Yañez acusó al exmandatario de no querer ver a su hijo ni prestar interés en él: “En las varias mediaciones, sólo ofreció el techo para Francisco por un año”, detalló y catalogó esta actitud del exmandatario como un acto de "violencia económica”.

Sobre los episodios ocurridos durante la convivencia de la pareja en la quinta presidencial de Olivos, y la denuncia hecha luego de terminado el mandato, Yañez se refirió al papel que tuvo el entorno de Fernández: "Muchas cosas no me dejaban hacer, no me dejaban defenderme, y mucho menos me iban a dejar y separarme o irme, él y el aparato político que lo rodeaba y que lo aconsejaba". En esta misma línea, agregó: “Me sentía totalmente sola y a las personas que le pedí ayuda tenían sus intereses con él, como María Cantero (la secretaria personal del exmandatario) y la Ministra de Género”.

La ex primera dama también se refirió a los distintos videos y chats que circularon de Fernández con, por ejemplo, la conductora Tamara Pettinato. "Lo hacía sistemáticamente y como descontroladamente. Porque no es posible hablar con 20 mujeres a la vez" sostuvo Yañez y añadió: “Con total impunidad podía estar hablando con alguien adelante mío”

La denuncia de Yañez fue presentada en agosto del 2024 y la Justicia avanza en la investigación del expresidente. "Estoy retomando mi vida, intento ocuparme o tener mi cabeza y todo mi tiempo para mi hijo y que las cosas las resuelva la justicia", explicó la ex primera dama sobre su vida actual.

Por último, en este plano la ex primera dama agradeció al gobierno de Javier Milei por la custodia que mantiene en su residencia de Madrid: "Entiendo que la escolta pertenece a esta gobierno, y lo agradezco mucho. Mucho se ha hablado también acerca de eso, pero entiendo que es una cuestión que es así. No es que yo lo elegí ni lo pedí. Esto es así, es una disposición”, sentenció.