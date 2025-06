Cumbre del PJ: gestos y señales en los preparativos para el Día D, el desembarco en Comodoro Py

La foto mostró una convocatoria que no solo se circunscribió al Consejo del PJ Nacional. También participaron Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno y el gobernador riojano Ricardo Quintela , quien luego partió a la vivienda de la expresidenta en el barrio de Constitución, el Gaspar Campos 2.0, donde se presume que cumplirá la eventual prisión domiciliaria. Este último hecho fue un gesto claro: Quintela intentó llegar a la presidencia del PJ el año pasado y la lista rival de Cristina lo terminó borrando de la elección interna en la Justicia por no cumplir con requisitos formales. Quintela no dejó de fomentar su línea propia, Federales, pese a esa derrota en los escritorios.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/quintelaricardo/status/1933311664159330394?s=46&partner=&hide_thread=false Estamos todos y todas acompañando a la compañera @CFKArgentina en este momento.



Pude reunirme con ella, expresarle mi apoyo y el de todo el PJ riojano, y conversar sobre la situación que La Rioja y todas las provincias están atravesando por el abandono del gobierno nacional a… pic.twitter.com/HL2iXXaHWE — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) June 12, 2025

Pero los gestos no están hechos solo de presencias, sino también de ausencias. Y quien no estuvo en Matheu fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Actor central de Unión por la Patria, el mandatario no fue invitado, ya que el turno de los jefes provinciales está previsto para el martes. El senador José Mayans se comunicó con Kicillof para informarle que tenía asignada la tarea de hablar con los gobernadores para armar una reunión. “Que del mismo modo se comunicaría con los demás gobernadores peronistas”, explicaron desde La Plata. ¿Fue tomado como una señal de distanciamiento? No, al menos hacia afuera. “Es tiempo para mostrar madurez política y extrema responsabilidad, no se puede especular en semejante contexto”, dijeron a Ámbito desde el entorno de Kicillof.

La supuesta ausencia de gobernadores tenía desmentida en la aparición de Quintela, sentado a la mesa principal. Pero, como se aclaró luego, estaban invitados al convite, ya sea presencial o por zoom, los presidentes de los PJ provinciales. Y el riojano preside el de su distrito. Otros sondeos mostraron que no hubo más conexiones: el pampeano Sergio Ziliotto viajaba a Buenos Aires para participar mañana de una cumbre en la Casa Rosada con pares de otras escuderías; el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo inauguraba juntos una ruta interprovincial. Estos últimos dos tampoco son presidentes de los PJ de sus provincias (lo son sus antecesores Lucía Corpacci y Juan Manzur). Vale recordar que el titular del partido en tierras bonaerenses es Máximo Kirchner.

WhatsApp Image 2025-06-12 at 5.41.23 PM.jpeg Modalidad mixta: presencial y por zoom.

Kicillof, que emerge casi naturalmente con la ausencia electoral de Cristina Kirchner, no tendrá camino despejado. Así brotó de los discursos elípticos no solo de Cristina, sino también de Sergio Massa. Nada de personalismos ni de pensar en “proyectos 2027”.

Además de Massa, también tomaron la palabra Mayans, Moreno, Máximo y el chaqueño Jorge Capitanich. Las arengas no solo buscan generar una épica y un discurso aglutinador, sino que unos de los postulados es el de “Cristina Libre”. Por un lado, para discutir judicialmente la sentencia, atravesada de dudas y polémicas, sino también para agitar un posible indulto en 2027 en caso de ganar el peronismo. Preguntas que llegarán como dardos al gobernador Kicillof.

Todos a la Ciudad

“Todos los cañones apuntan a CABA, el miércoles”, dijeron a este medio dirigentes sentados en la mesa. Vendrán incluso militantes del interior. Excepto de las provincias alejadas, que tendrán la opción de organizar acciones en sus distritos.

Luego hubo una reunión con diputados y legisladores de la Ciudad, sindicatos y movimientos sociales “para armar al PJ porteño como epicentro de la organización de las movidas de acá al miércoles”. En la foto central estaba Juan Manuel Olmos, cabeza del peronismo de la capital. Se intentará mostrar multitudes arribadas desde todos los puntos cardinales. Un movimiento que el martes no se alumbró de forma espontánea tras conocerse la condena.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PJCiudad/status/1933315897567162888&partner=&hide_thread=false EL PERONISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ESTÁ UNIDO Y MOVILIZADO POR LA COMPAÑERA CRISTINA. pic.twitter.com/9v3gOYg34H — PJ Ciudad (@PJCiudad) June 13, 2025

La convocatoria terminará de tomar forma en el encuentro de este viernes con la cúpula de la CGT. La central obrera también mantiene un trato zigzagueante con el kirchnerismo, pero igual cerró filas en favor de Cristina Kirchner, como eje de una unidad, por lo menos en el corto plazo. Los sindicatos serán centrales en la movilización.

En términos de norte político, el intento será construir un “gran frente de todos los espacios contra Milei”, como mencionaron desde el seno del partido.