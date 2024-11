La Justicia ratificó que Alberto Fernández tendrá que pagar el 30% de su jubilación para la manutención de su hijo

En ese sentido, agregaron, en cuanto a los alimentos provisorios, que "la espera hasta la finalización del juicio, por breve que sea, puede privarlo de los rubros esenciales de su vida".

Alberto Fernández declaró en la Causa Seguros

Además, esta mañana Fernández declaró en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la Causa Seguros. El exmandatario negó las acusaciones y entregó un escrito.

Aceptó responder preguntas de su abogada defensora, Mariana Barbitta y presentó un escrito, mientras que se negó a responder preguntas del fiscal Carlos Rívolo y del juez federal Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales.

El exmandatario aseguró que su intención fue "evitar la cartelización" del sector. Cuando su defensa le preguntó si mostró interés para la designación de algún productor de seguros, Fernández respondió: "Terminantemente no. Y quiero aclarar que jamás nadie me consultó por la contratación de seguros del estado. Es un tema menor. Los presidentes no intervienen, como no intervienen en licitaciones públicas, no tengo nada que resolver al respecto".