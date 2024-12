La Libertad Avanza publicó el "decálogo de acción mileista" con cita de Vladimir Lenin

Efusivo discurso de Javier Milei en la CPAC: batalla cultural, cita a Lenin y mensaje a Macri

En el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) realizada en Buenos Aires, Javier Milei repasó durante una hora diez convicciones políticas con los que ejecutó su primer año de gobierno y dejó un mensaje para la interna contra Mauricio Macri: "Si no pensábamos negociar antes, ahora que los resultados nos acompañan, menos".

Al comienzo de su alocución, el Presidente señaló a los miembros del Gabinete presentes (Patricia Bullrich, Luis Caputo, Luis Petri y Karina Milei, además de Amalia "Yuyito" González en primera fila), y afirmó que "estamos haciendo el mejor gobierno de la historia". Además, subrayó el rol que tiene la CPAC en la denominada "batalla cultural", que consideró ganada por la izquierda "básicamente porque nosotros no dimos la batalla".

Javier Milei CPAC.jpg Javier Milei fue uno de los principales oradores la Conferencia de Acción Política Conservadora de Estados Unidos. Foto: Reuters

"En el mundo se están respirando nuevos vientos de libertad y estamos ante una oportunidad histórica para empezar a cambiar el mundo", interpretó. "Tenemos que cuidar las ideas, porque si no damos la batalla cultural, no importa qué tan buenos somos gestionando o políticamente, no vamos a llegar a ningún lado", continuó y agregó: "Tenemos que alimentar nuestra visión".

Además, el presidente argentino crítico el rol de la oposición no peronista y aseguró que "más allá de cuestiones estéticas, a la larga el extremo centro se manifiesta como lo que es: funcional a la izquierda criminal". Para finalizar, consideró que "defendemos una causa larga y enorme", citó al referente soviético comunista Vladimir Lenin, quién aseguraba que "sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario" y criticó la agenda "woke": "La enfermedad del alma 'woke' está encontrando cada vez más resistencia. [...] Cada triunfo del 'wokismo' ha sido consecuencia de la imposición y ha alimentado el resentimiento de una sociedad que ha dicho 'basta'".